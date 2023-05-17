Первая в истории полноразмерная 3D-реконструкция "Титаника": революционные видео и фото
Исследователи представили первое полноразмерное цифровое сканирование затонувшего в Атлантическом океане легендарного "Титаника", который покоится на дне на глубине 3800 метров. Уникальные изображения, созданные с использованием глубоководных карт, показывают трехмерный вид всего корабля.
Об этом говорится в проекте британской производственной компании Atlantic Productions Magellan.
"Теперь эксперты смогут начать расследование того, что именно произошло в ту ночь, когда затонул "Титаник"", - отмечается в публикации.
Стоит отметить, что дайверы и исследовательские группы неоднократно исследовали затонувший корабль-гигант с момента его обнаружения в 1985 году, однако, как правило, камеры показывали лишь небольшие части судна.
Но сейчас при помощи 70 тысяч изображений со всех сторон удалось создать точную 3D-реконструкцию.
Появилось полноразмерное 3-D изображение затонувшего "Титаника" (фото: Atlantic Productions/Magellan)
Так, у специалистов появилось возможность увидеть корабль, не закрытый водой, что может наконец пролить света на многие секреты кораблекрушения века, выяснить, почему "Титаник" столкнулся с айсбергом между Саутгемптоном и Нью-Йорком в апреле 1912 года, что привело к гибели 1500 человек, пишет The Telegraph.
На снимках можно увидеть, что носовая часть корабля, покрытая сталактитами ржавчины, прекрасно сохранилась в ледяной воде, однако лежащая на морском дне в иле корма рухнула, и сейчас представляет собой хаотичную мешанину из металла.
Наверху находится шлюпочная палуба, где зияющая дыра дает возможность заглянуть в пустоту, где когда-то стояла парадная лестница.
Также на камеры попали десятки пар обуви, неоткрытые бутылки шампанского, статуэтки и другие украшения, что до сих пор разбросаны по кораблю среди обломков. Виден даже серийный номер на одном из пропеллеров.
Уникальные изображения показывают затонувший "Титаник" в полном размере (фото: Atlantic Productions/Magellan)
По словам аналитика "Титаника" Паркса Стефенсона, данная модель была "одним из первых крупных шагов на пути к тому, чтобы история "Титаника" стала научно обоснованной, а не спекулятивной", пишет BBC.
"Они (сканы, - Ред.) позволяют вам увидеть затонувший корабль так, как вы никогда не сможете увидеть его с подводного аппарата, и вы можете увидеть затонувший объект целиком, вы можете увидеть его в контексте и в перспективе. И то, что он показывает вам сейчас, - это истинное состояние затонувшего корабля", - говорит Стефенсон.
Сканирование было проведено летом 2022 года компанией Magellan Ltd, которая занимается глубоководными картами, а также Atlantic Productions, снимающей документальный фильм о проекте.
Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного корабля, провели более 200 часов, изучая длину и ширину затонувшего корабля.
Кормовая часть и отверстие от шлюпочной палубы на месте парадной лестницы на "Титанике" (фото: Atlantic Productions/Magellan)
Представитель Magellan Герхард Зайфферт, руководивший планированием экспедиции, признался, что это был самый крупный проект подводного сканирования, который он когда-либо предпринимал. Он отметил, что глубина почти 4 км и течения создавали проблему, при этом специалисты должны были "нанести на карту каждый квадратный сантиметр".
Atlantic Productions/Magellan показали полноразмерное 3-D изображение затонувшего "Титаника"
Напомним, недавно были показаны ранее неизвестные кадры из затонувшего "Титаника" на видео 40-летней давности.
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