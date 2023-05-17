Первая в истории полноразмерная 3D-реконструкция "Титаника": революционные видео и фото

Исследователи представили первое полноразмерное цифровое сканирование затонувшего в Атлантическом океане легендарного "Титаника", который покоится на дне на глубине 3800 метров. Уникальные изображения, созданные с использованием глубоководных карт, показывают трехмерный вид всего корабля.

Об этом говорится в проекте британской производственной компании Atlantic Productions Magellan .

"Теперь эксперты смогут начать расследование того, что именно произошло в ту ночь, когда затонул "Титаник"", - отмечается в публикации.

Стоит отметить, что дайверы и исследовательские группы неоднократно исследовали затонувший корабль-гигант с момента его обнаружения в 1985 году, однако, как правило, камеры показывали лишь небольшие части судна.

Но сейчас при помощи 70 тысяч изображений со всех сторон удалось создать точную 3D-реконструкцию.

Появилось полноразмерное 3-D изображение затонувшего "Титаника" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Так, у специалистов появилось возможность увидеть корабль, не закрытый водой, что может наконец пролить света на многие секреты кораблекрушения века, выяснить, почему "Титаник" столкнулся с айсбергом между Саутгемптоном и Нью-Йорком в апреле 1912 года, что привело к гибели 1500 человек, пишет The Telegraph.

На снимках можно увидеть, что носовая часть корабля, покрытая сталактитами ржавчины, прекрасно сохранилась в ледяной воде, однако лежащая на морском дне в иле корма рухнула, и сейчас представляет собой хаотичную мешанину из металла.

Наверху находится шлюпочная палуба, где зияющая дыра дает возможность заглянуть в пустоту, где когда-то стояла парадная лестница.

Также на камеры попали десятки пар обуви, неоткрытые бутылки шампанского, статуэтки и другие украшения, что до сих пор разбросаны по кораблю среди обломков. Виден даже серийный номер на одном из пропеллеров.

Уникальные изображения показывают затонувший "Титаник" в полном размере (фото: Atlantic Productions/Magellan)

По словам аналитика "Титаника" Паркса Стефенсона, данная модель была "одним из первых крупных шагов на пути к тому, чтобы история "Титаника" стала научно обоснованной, а не спекулятивной", пишет BBC.

"Они (сканы, - Ред.) позволяют вам увидеть затонувший корабль так, как вы никогда не сможете увидеть его с подводного аппарата, и вы можете увидеть затонувший объект целиком, вы можете увидеть его в контексте и в перспективе. И то, что он показывает вам сейчас, - это истинное состояние затонувшего корабля", - говорит Стефенсон.

Сканирование было проведено летом 2022 года компанией Magellan Ltd, которая занимается глубоководными картами, а также Atlantic Productions, снимающей документальный фильм о проекте.

Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного корабля, провели более 200 часов, изучая длину и ширину затонувшего корабля.

Кормовая часть и отверстие от шлюпочной палубы на месте парадной лестницы на "Титанике" (фото: Atlantic Productions/Magellan)

Представитель Magellan Герхард Зайфферт, руководивший планированием экспедиции, признался, что это был самый крупный проект подводного сканирования, который он когда-либо предпринимал. Он отметил, что глубина почти 4 км и течения создавали проблему, при этом специалисты должны были "нанести на карту каждый квадратный сантиметр".

Atlantic Productions/Magellan показали полноразмерное 3-D изображение затонувшего "Титаника"