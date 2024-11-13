Первая помощь при любом сильном и внезапном испуге у ребенка: четкий алгоритм для родителей

Современный мир для детей - очень опасное место и причиной сильного и внезапного испуга может стать что угодно: соседский пес, воздушная тревога, сильный шум, обстрелы, чужой человек. Самое главное, что нужно знать родителям - как помочь ребенку и снизить уровень стресс максимально быстро.

Какую первую помощь нужно оказать ребенку при любом сильном резком или внезапном испуге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нейропсихолога Александру Косячеву в Instagram.

Дайте выговориться

Пусть ребенок расскажет, что он видел, что на самом деле произошло, что он чувствовал и так далее. Обязательно сделайте это до отхода ко сну.

Мягкая обратная связь

Дайте ребенку мягкую обратную связь о том, как вы видите ситуацию: ты испугался этого звука, я понимаю тебя, но мы в этой комнате, дома, в безопасности, мы рядом, ты не один и так далее. Объясните, что произошло.

Создайте чувство безопасности

В этом поможет мягкая обратная связь, объятия, удаление от "страшного" - ориентируйтесь на состояние и возраст ребенка.

Позвольте плакать

Ребенку нужно выплеснуть эмоции, поэтому позвольте выплакаться столько, сколько это будет ему нужно. Не останавливайте.

Опасность позади

Весь день после происшествия транслируйте ребенку, если есть такая возможность - опасность позади, все хорошо, ты в безопасности.