Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Фаны раскритиковали Пэрис Хилтон

На фото дети актрисы, полугодовалая Лондон и годовалый Феникс, сидят в детских автокреслах в авто. Семья ехала на бранч в честь Дня матери.

Однако, кроме восторженных отзывов, поклонники начали выражать беспокойство. Оказалось, что согласно законам Калифорнии, дети до двух лет должны быть пристегнуты в автокреслах лицом назад, если вес детей не достиг 18 килограммов, а рост составляет менее метра.

Дети Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)

Многие посоветовали Хилтон обратиться к профессионалам для правильной установки автокресел для детей, а некоторые даже предложили свою помощь в этом вопросе.

В то же время, были и такие, кто отметил, что кресла есть, и это уже хорошо.

Пожалуйста, наймите кого-нибудь для установки автокресел

Безумно опасно. Это просто дико

Безопаснее всего перевозить детей лицом против хода движения, пока им не исполнится четыре года.

Они должны быть лицом назад, - пишут фаны.

К слову, позже снимок был удален из соцсетей знаменитости.

Отметим, что дети у Пэрис появились благодаря суррогатному материнству. Ее старший ребенок, Феникс, родился в январе 2023 года, а в ноябре того же года появилась на свет девочка Лондон.

Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)

Актриса отмечает, что дети полностью изменили ее жизнь, но при этом она часто подвергается критике в интернете за свой стиль материнства.

Некоторые пользователи считают, что она не уделяет детям достаточно времени, предпочитая просто фотографироваться с ними для публикации в соцсетях.