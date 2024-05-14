Пэрис Хилтон жестко раскритиковали за обращение с детьми: что в этот раз не понравилось фанам

Светская львица Пэрис Хилтон в соцсетях опубликовала новое фото со своими детьми, которые находились в автокреслах. Подписчики начали высказывать сомнения относительно того, были ли дети правильно пристегнуты, и это вызвало опасения у некоторых пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
На фото дети актрисы, полугодовалая Лондон и годовалый Феникс, сидят в детских автокреслах в авто. Семья ехала на бранч в честь Дня матери.
Однако, кроме восторженных отзывов, поклонники начали выражать беспокойство. Оказалось, что согласно законам Калифорнии, дети до двух лет должны быть пристегнуты в автокреслах лицом назад, если вес детей не достиг 18 килограммов, а рост составляет менее метра.
Дети Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Многие посоветовали Хилтон обратиться к профессионалам для правильной установки автокресел для детей, а некоторые даже предложили свою помощь в этом вопросе.
В то же время, были и такие, кто отметил, что кресла есть, и это уже хорошо.
К слову, позже снимок был удален из соцсетей знаменитости.
Отметим, что дети у Пэрис появились благодаря суррогатному материнству. Ее старший ребенок, Феникс, родился в январе 2023 года, а в ноябре того же года появилась на свет девочка Лондон.
Пэрис Хилтон с детьми (фото: instagram.com/parishilton)
Актриса отмечает, что дети полностью изменили ее жизнь, но при этом она часто подвергается критике в интернете за свой стиль материнства.
Некоторые пользователи считают, что она не уделяет детям достаточно времени, предпочитая просто фотографироваться с ними для публикации в соцсетях.