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Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестры

Четверг 14 марта 2024 16:31
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Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестры Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон часто делится семейными архивами и на этот раз звезда показала фото со своей мамой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Пэрис.

Пэрис Хилтон показала фотографии с мамой

Американская актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Гилтон поздравила свою мать Кэти с 65-м днем рождения.

Пэрис выложила общие фотографии со своей красавицей мамой, которая выглядит как сестра актрисы, особенно на тех кадрах, сделанных много лет назад, ведь Хилтон решила поделиться архивами по случаю Дня рождения матери.

"Мама, твоя стойкость и сострадание научили меня всему, что я знаю о том, как жить с улыбкой и сердцем, исполненным любви и блеска. Ты всегда была моей скалой, моим вдохновением и лучшей мамой. В твой особый день я просто хочу поблагодарить тебя за то, что ты - настоящая, любящая и просто незаменимая.Побольше смеха, больше незабываемых моментов и, да, больше ночных розыгрышей в гостиной.Пусть этот год принесет тебе столько же радости и счастья, сколько ты приносишь всем вокруг. тебя к луне и обратно", - написала артистка.

Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестры

Перс Хилтон с мамой (фото: instagram.com/parishilton)

На некоторых фотографиях, которые зажгла Пэрис также изображены все члены семьи, а не только ее мамочка, а именно ее отец, Кэти и Ричард Хилтон, а также Пэрис и ее родная сестра Ники.

Фоловеры голливудской звезды подчеркнули, что ее мама выглядит невероятным, ведь она до сих пор напоминает им старшую сестру Пэрис. Да это и не удивительно, ведь мама Хилтон достаточно тщательно следит за собой и ответственно относится к своей внешности, что и приносит свои плоды.

Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестрыПэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой: выглядят как сестры

Перс Хилтон с мамой (фото: instagram.com/parishilton)

Раньше мы рассказывали, как Пэрис Хилтон отпраздновала первый День рождения сына.

Также напомним, что Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке.

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