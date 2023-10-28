Пэрис Хилтон воссоздала образ "стюардессы" Бритни Спирс по случаю Хэллоуина (фото)
Пэрис Хилтон воссоздала один из самых знаменитых образов Бритни Спирс на одной из первой посвященной Хэллоуину вечеринке в Голливуде.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram светской львицы.
Пэрис Хилтон пришла на вечеринку к Хэллоуину в образе Бритни Спирс
На ежегодной вечеринке Casamigos Halloween в Лос-Анджелесе Пэрис Хилтон появилась в наряде из музыкального клипа "Toxic" 2003 года - синей форме стюардессы, почти идентичной той, которую Бритни носила 20 лет назад.
Пэрис Хилтон в образе стюардессы Бритни Спирс (фото: instagram.com/parishilton)
Бритни Спирс в клипе "Toxic" (фото: скриншот с видео)
Сексуальный костюм Хилтон состоял из мини-платья с короткими рукавами, вырезом и структурированными плечами, а также соответствующей шляпы и перчаток без пальцев.
Из аксессуаров она выбрала серебряные металлические ботильоны, солнцезащитные очки-авиаторы и массивные серебряные серьги с подвесками. Пэрис также, как и Спирс, уложила свои длинные светлые волосы в гладкий низкий хвост.
Недавно Пэрис Хилтон показала маленького сына, но фанаты заметили тревожную деталь.
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