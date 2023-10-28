Пэрис Хилтон воссоздала образ "стюардессы" Бритни Спирс по случаю Хэллоуина (фото)

Пэрис Хилтон воссоздала один из самых знаменитых образов Бритни Спирс на одной из первой посвященной Хэллоуину вечеринке в Голливуде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram светской львицы.

Пэрис Хилтон пришла на вечеринку к Хэллоуину в образе Бритни Спирс

На ежегодной вечеринке Casamigos Halloween в Лос-Анджелесе Пэрис Хилтон появилась в наряде из музыкального клипа "Toxic" 2003 года - синей форме стюардессы, почти идентичной той, которую Бритни носила 20 лет назад.

Пэрис Хилтон в образе стюардессы Бритни Спирс (фото: instagram.com/parishilton)

Бритни Спирс в клипе "Toxic" (фото: скриншот с видео)

Сексуальный костюм Хилтон состоял из мини-платья с короткими рукавами, вырезом и структурированными плечами, а также соответствующей шляпы и перчаток без пальцев.

Из аксессуаров она выбрала серебряные металлические ботильоны, солнцезащитные очки-авиаторы и массивные серебряные серьги с подвесками. Пэрис также, как и Спирс, уложила свои длинные светлые волосы в гладкий низкий хвост.