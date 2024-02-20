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Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке (видео)

Вторник 20 февраля 2024 17:14
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Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке (видео) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон - известная американская звезда, которая любит удивлять своих поклонников не только творческими затеями, но и своими лугами.

О крайних образах Пэрис Хилтон рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Пэрис Хилтон показала интересные образы

Пэрис Хилтон на днях показала видео, в котором зажгла несколько новых и интересных образов, все они разные, но каждый из них имеет свою изюминку.

Например, первый образ звезды состоит из юбки и накидки светло-серого цвета, которые вместе напоминают уютное одеяло. Этот образ Пэрис дополнила свой нестандартный образ сумкой такого же цвета от общего компейна Marc Jacobs и Heavn.

Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке (видео)

Скриншот

Второй образ Хилтон очень яркий, ведь имеет оранжевый цвет и довольно обольстительный, поскольку это короткое мини-платье, которое имеет смелый разрез с одной стороны на талии и изображения.

Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке (видео)

Скриншот

А вот третий образ стал самым эффективным, хоть и имеет черный цвет. Тем не менее, черный - не означает грустный или траурный, обычно этот цвет носят женщины, чтобы подчеркнуть фигуру или настроение. Но в конце концов все зависит от самой одежды.

Звезда надела закрытое черное платье с горловиной и перчатками, к этому же луку Пэрис добавила черную сумку от того же компейна Marc Jacobs и Heavn.

Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке (видео)

Скриншот

В таких фотосессиях для брендов Хилтон часто участвует, ведь из них выходят отличные фотографии и есть возможность примерить новые образы.

Раньше мы рассказывали о том, как Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужчине и показала нежные поцелуи.

Также читайте, как Пэрис Хилтон отметила первый День рождения сына.

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