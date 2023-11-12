Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым: "Счастлива и благодарна"

Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым

42-летняя Хилтон опубликовала видео огромного букета, который она отправила своему любимому мужу Картеру Реуму по случаю празднования их второй годовщины свадьбы.

"Особый юбилейный сюрприз для моей любви", - сказала в stories влюбленная звезда.

В ролике Хилтон сняла огромный букет роз, оставленный на улице в высокой вазе на крыльце в разных оттенках розового. Розы профессионально и аккуратно скомпонованы в форме огромного сердца.

Это выглядит очень романтично и нежно, особенно если учесть тот факт, что это букет не для нее, а от нее, что выглядит довольно необычно.

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Также женщина опубликовала пост с архивными фотографиями со дня свадьбы и очень красиво, душевно подписала их.

"До 2021 года 11:11 было просто моим любимым временем суток. Сейчас годовщина одного из лучших дней в моей жизни. С 2-летней годовщиной, любимый! Спасибо за то, что заставляешь меня чувствовать себя самой счастливой девушкой в мире каждый день. Такая счастливая и благодарна за эту прекрасную жизнь, которую мы строим вместе. Люблю тебя очень сильно", - поделилась Пэрис.

Стоит напомнить, что в ноябре 2021 года пара вышла замуж в бывшем доме покойного дедушки Хилтон в Бел-Эйр.

Свадьба состоялась после того, как Реум сделал Хилтон предложение в феврале того же года во время отпуска на ее 40-й день рождения.

До замужества пара была знакома целых 15 лет. Они возобновили связь в 2019 году через сестру Реума, пригласившую Хилтон на День благодарения.

Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала вторую годовщину свадьбы (фото: instagram.com/parishilton)