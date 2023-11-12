Пэрис Хилтон показала, как празднует вторую годовщину с любимым: "Счастлива и благодарна"

Пэрис Хилтон нередко делится деталями своей личной жизни, поэтому фото с годовщины не стали удивлением для поклонников звезды.
О том, как Пэрис отметила свою вторую годовщину с мужем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.
42-летняя Хилтон опубликовала видео огромного букета, который она отправила своему любимому мужу Картеру Реуму по случаю празднования их второй годовщины свадьбы.
"Особый юбилейный сюрприз для моей любви", - сказала в stories влюбленная звезда.
В ролике Хилтон сняла огромный букет роз, оставленный на улице в высокой вазе на крыльце в разных оттенках розового. Розы профессионально и аккуратно скомпонованы в форме огромного сердца.
Это выглядит очень романтично и нежно, особенно если учесть тот факт, что это букет не для нее, а от нее, что выглядит довольно необычно.
Скриншот
Также женщина опубликовала пост с архивными фотографиями со дня свадьбы и очень красиво, душевно подписала их.
"До 2021 года 11:11 было просто моим любимым временем суток. Сейчас годовщина одного из лучших дней в моей жизни. С 2-летней годовщиной, любимый! Спасибо за то, что заставляешь меня чувствовать себя самой счастливой девушкой в мире каждый день. Такая счастливая и благодарна за эту прекрасную жизнь, которую мы строим вместе. Люблю тебя очень сильно", - поделилась Пэрис.
Стоит напомнить, что в ноябре 2021 года пара вышла замуж в бывшем доме покойного дедушки Хилтон в Бел-Эйр.
Свадьба состоялась после того, как Реум сделал Хилтон предложение в феврале того же года во время отпуска на ее 40-й день рождения.
До замужества пара была знакома целых 15 лет. Они возобновили связь в 2019 году через сестру Реума, пригласившую Хилтон на День благодарения.
Пэрис Хилтон показала, как отпраздновала вторую годовщину свадьбы (фото: instagram.com/parishilton)
Ранее мы писали о том, как Пэрис Хилтон воспроизвела образ "стюардессы" Бритни Спирс.
Также читайте наш материал о том, что Пэрис Хилтон показала маленькому сыну.