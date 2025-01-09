Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии
Масштабные пожары охватили Соединенные Штаты Америки. Пламя уже добралось даже до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующие снимки со спутника Maxar публикуют пользователи Twitter.
На опубликованных кадрах видно, что огонь нанес значительные разрушения не только природе, но и городской застройке.
На одних из снимков видно, что пламя уничтожило несколько улиц в Альтадене, округ Лос-Анджелес, Калифорния.
А на других снимках огонь видно разрушение домов и предприятий вдоль Ист-Альтадена-драйв.
На побережье также видны сожженные леса и задымление от пожаров.
Стоит напомнить, что этот период является "традиционным" для масштабных пожаров в Калифорнии. Однако в этом году огонь распространяется очень быстро. Это значительно влияет на скорость ликвидации последствий.
Подробно о том, что происходит в Калифорнии, и кого в пожарах обвиняют американцы - читайте в материале РБК-Украина.
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