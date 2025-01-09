Появились спутниковые снимки последствий пожаров в Калифорнии

Масштабные пожары охватили Соединенные Штаты Америки. Пламя уже добралось даже до Голливудских холмов Лос-Анджелеса.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующие снимки со спутника Maxar публикуют пользователи Twitter.

На опубликованных кадрах видно, что огонь нанес значительные разрушения не только природе, но и городской застройке.

На одних из снимков видно, что пламя уничтожило несколько улиц в Альтадене, округ Лос-Анджелес, Калифорния.

Фото: последствия пожара в Калифорнии (x.com/trbrtc)

А на других снимках огонь видно разрушение домов и предприятий вдоль Ист-Альтадена-драйв.

Фото: последствия пожара в Калифорнии (x.com/trbrtc) На побережье также видны сожженные леса и задымление от пожаров.