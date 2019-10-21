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Як пережити сезон спалювання листя: поради експерта

STYLERЖиття    21.10.2019 - 12:40
Як пережити сезон спалювання листя: поради експерта
Як пережити сезон спалювання листя (Колаж РБК-Україна)

Наталка Діденко розповіла, як мінімізувати шкоду від осіннього спалювання листя

Осінь - пора опалого листя, яке найчастіше утилізують, спалюючи його. Хоча в Україні це заборонено і карається штрафом, люди все одно це роблять і через це в повітрі підвищилася концентрація чадного газу (CO2). Український синоптик Наталка Діденко розповіла українцям, як зменшити вплив шкідливостей на людський організм. Про це експерт написала на своїй Facebook-сторінці.

"При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг (!) мікрочастинок диму, до складу якого входять пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Наприклад, з тліючого листя і трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен ... Крім того, з димом у повітря вивільняються діоксини - одні з найбільш отруйних для людини речовин", - написала Діденко.

За словами синоптика, зараз над Україною панує антициклон і дощів і сильного вітру не передвіщається, а люди палять листя у величезних масштабах, особливо в приватному секторі.

Як пережити сезон спалювання листя: поради експертаВосени листя спалюють у великих обсягах (freepic.com)

"Навіть дим від одного невеликого багаття в умовах антициклону і штилю поширюється на величезну територію району і горизонтально, і вертикально", - зазначила синоптик.

Прості правила:

  • Зволожуйте приміщення - обов'язково! Робіть вологе прибирання, бризкайте розпилювачем води.
  • Якщо йдете з дому, не відкривайте вікна та балкони.
  • Бажано промивати очі, особливо тим, хто носить лінзи.
  • Пийте побільше води.
  • Відкладіть ранкові пробіжки до кращих часів. Концентрація чадного газу вранці - найвища.
  • Свічки і пахощі поки що відкладіть.
  • Намагайтеся не курити в зонах задимлення.
  • Намагайтеся не смажити на кухні.
  • Частіше приймайте душ, особливо після вулиці.
  • Не збирайте зараз гриби.
  • Промивайте ніс соляним розчином.

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