Как пережить сезон сжигания листьев: советы эксперта

Как пережить сезон сжигания листьев (Коллаж РБК-Украина)

Наталка Диденко рассказала, как минимизировать вред от осеннего сжигания листьев

Осень - пора опавших листьев, которые чаще всего утилизируют, сжигая их. Хотя в Украине это запрещено и карается штрафом, люди все равно это делают и из-за этого в воздухе повысилась концентрация угарного газа (CO2). Украинский синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, как снизить воздействие вредностей на человеческий организм. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

"При сгорании одной тонны растительных остатков, в воздух высвобождается около 9 кг (!) микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, из тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен ... Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ", - написала Диденко.

По словам синоптика, сейчас над Украиной царит антициклон и дождей и сильного ветра не предвещается, а люди палят листья в огромных масштабах, особенно в частном секторе.

Осенью листья сжигают в больших объемах (freepic.com)

"Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально", - отметила синоптик.

Простые правила: