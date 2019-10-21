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Как пережить сезон сжигания листьев: советы эксперта

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 12:40
Как пережить сезон сжигания листьев: советы эксперта
Как пережить сезон сжигания листьев (Коллаж РБК-Украина)

Наталка Диденко рассказала, как минимизировать вред от осеннего сжигания листьев

Осень - пора опавших листьев, которые чаще всего утилизируют, сжигая их. Хотя в Украине это запрещено и карается штрафом, люди все равно это делают и из-за этого в воздухе повысилась концентрация угарного газа (CO2). Украинский синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам, как снизить воздействие вредностей на человеческий организм. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

"При сгорании одной тонны растительных остатков, в воздух высвобождается около 9 кг (!) микрочастиц дыма, в состав которого входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. Например, из тлеющих листьев и травы, без доступа кислорода, выделяется бензопирен ... Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых ядовитых для человека веществ", - написала Диденко.

По словам синоптика, сейчас над Украиной царит антициклон и дождей и сильного ветра не предвещается, а люди палят листья в огромных масштабах, особенно в частном секторе.

Как пережить сезон сжигания листьев: советы экспертаОсенью листья сжигают в больших объемах (freepic.com)

"Дым даже от одного небольшого костра в условиях антициклона и штиля распространяется на огромную территорию района и горизонтально, и вертикально", - отметила синоптик.

Простые правила:

  • Увлажняйте помещения - обязательно! Делайте влажную уборку, брызгайте распылителем воды.
  • Если уходите из дома, не открывайте окна и балконы.
  • Желательно промывать глаза, особенно тем, кто носит линзы.
  • Пейте побольше воды.
  • Отложите утренние пробежки до лучших времен. Концентрация угарного газа утром - самая высокая.
  • Свечки и благовония пока отложите.
  • Старайтесь не курить в зонах задымления.
  • Старайтесь не жарить на кухне.
  • Чаще принимайте душ, особенно после улицы.
  • Не собирайте сейчас грибы.
  • Промывайте нос соляным раствором.

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