У Києві на вихідних встановлений ще один температурний рекорд

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Так тепло в середині жовтня в Києві ще не було за всю історію спостережень

У суботу, 19 жовтня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 23,3 градусів тепла, що на 2,1 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого цього дня у 1957 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, це вже четвертий температурний рекорд "бабиного літа" у Києві.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, період сухої та теплої осінньої погоди, який зазвичай називають "бабиним літом", триватиме в Києві до наступних вихідних, до 25-27 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, у суботу, 12 жовтня, в Києві розпочалося "бабине літо", а вже в неділю температура піднялася до 23,8 градусів тепла, що на 0,4 градусів вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 році.

Крім того, після полудня у вівторок, 15 жовтня, стовпчик термометра у Києві піднявся до 24,1 градусів, що також є історичним рекордом.

Відзначимо "бабиним літом" зазвичай називають відносно тривалий період теплої та сухої погоди. За даними, Центральної геофізичної обсерваторії, найкоротшим за останні роки "бабине літо" було в 2014 році, коли воно тривало лише 6 днів - з 11 до 16 жовтня, а найдовшим в 2012 році - 13 днів - з 25 вересня до 7 жовтня.