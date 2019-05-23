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В Україні завтра прогнозують дощі

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 11:49
В Україні завтра прогнозують дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозується дощ із грозою

В Україні у п'ятницю, 24 травня, очікується тепла, проте дощова погода. Подекуди очікуються грози, передає РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Температура повітря вдень досягне +21 - +27 градусів, на заході буде нижче, +17- +23 градуси.

"Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці", - зазначила Діденко.

У Києві п'ятниця очікується з дощ із грозою, повітря прогріється до +26 градусів.

"Поки що стійкого сухого періоду не видно, періодичні дощі з грозами - залишаються", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, погода в Україні 23 травня 2019 буде переважно дощовою, лише на півдні буде сонячно, температура повітря вдень сягатиме +27. 

Додамо, у західних областях України внаслідок негоди 22 травня підтопило 575 домогосподарств. Найбільше підтоплень сталося в Івано-Франківській області - 557 домогосподарств у 25 населених пунктах Богородчанського, Тисменицького, Надвірнянського районах, містах Калуш та Івано-Франківськ.

В Україні сьогодні дощитиме, температура до +27 На заході України затоплено сотні будинків
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