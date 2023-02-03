Не переедайте: какие полезные продукты вредны в большом количестве

Некоторые продукты очень полезны для организма, так как имеют очень много полезных веществ. Однако в большом количестве они могут нанести вред. Поэтому важно соблюдать разнообразие в питании и соблюдать меру во всем.

Об этом сообщила психолог Лора Орлова в Instagram .

Морепродукты

По словам специалиста, креветки, мидии и крабы могут вызвать усиленную выработку гистамина, поэтому угрожают проявлением аллергических реакций.

Красная и черная икра тоже аллергены и содержат консерванты и соль, что затрудняет работу почек.

Важно помнить, что морепродукты из сомнительных регионов накапливают в себе опасные тяжелые металлы. Поэтому это может вызвать мощную интоксикацию организма.

Рекомендуется есть морепродукты максимум 2-3 раза в неделю.

Квашеные продукты

Квашеные огурцы, капуста и томаты в умеренном количестве улучшают пищеварение благодаря бактериям в составе. Однако, в больших объемах - вызывают диарею и вздутие.

Эксперт говорит, что при пониженной секреции желудка могут привести к гастриту или язве. К тому же увеличивается риск аллергических реакций на другие продукты из-за большой концентрации гистамина.

Орехи

Орехи и арахис - потенциальные возбудители энергии. Все потому, что арахис содержит фитиновую кислоту, которая затрудняет усвоение фосфора, кальция, магния, железа и цинка.

Чтобы снизить риски, эксперт советует замочить орехи на ночь или на несколько часов.

Дыня, бананы, виноград и яблоки

В таких фруктах содержание фруктозы превышает объем глюкозы. А необработанная фруктоза переходит в пищу для бактерий, образуя спазмы, газы, диарею и вздутие.

Сухофрукты

Необходимо помнить, что большие концентрации природных сахаров могут привести к диабету и увеличению веса. К тому же сухофрукты часто обрабатываются различными химическими препаратами и воском для улучшения товарного вида и защиты от насекомых.

Также сушеные фрукты в большом количестве могут вызвать аллергические реакции.

Жирное мясо

Баранина, свинина, мясо гусей и уток содержит много тугоплавких жиров животного происхождения. Поэтому слишком частое употребление может привести к ожирению, возникновению сердечно-сосудистых заболеваний и развитию диабета.

Также употребление большого количества красного мяса приводит к болезням почек и расстройствам ЖКТ.

Цельное коровье молоко

Молоко в больших объемах способно нарушать работу пищеварительной системы. Эти нарушения вызываются лактозой.

Однако лактоза у взрослого человека уже не так хорошо переваривается, как в детском организме.

Грибы

Такие продукты содержат много грибной клетчатки - хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ пищи к пищеварительным сокам.

Кроме того, грибы способны накапливать радиоактивные вещества и тяжелые металлы.

Картофель

Употребление большого количества картофеля может привести не только к избыточному весу. Такой овощ содержит токсичные соединения соланин и чаконин. Если у картофеля их очень много, то он имеет горьковатый вкус.

Также нельзя есть картофель, который прорастает.

Консервированные продукты

Главным консервантом фасоли, горошка, кукурузы, маслин и рыбы выступает соль с высоким содержанием натрия.

Важно, что избыток соли приведет к нарушению почек, отекам и артериального давления.

К тому же консервы с добавлением масла или томатных заправок могут вызвать изжогу и обострение язвы желудка.