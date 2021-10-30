Названо продукти, які можуть скоротити тривалість життя: відмовтесь від них

Деякі харчові продукти можуть забирати у людини хвилини або навіть роки життя. Зокрема, фахівці говорять про давно усім знайомий фаст-фуд.

Як пише видання Еxpress , з'їдений хот-дог може відібрати у людини 36 хвилин життя, а піца - 10 хвилин.

Від яких продуктів краще відмовитись

За словами вчених з університету Мічигану (США), для життя також шкідливий бекон, гамбургер, бутерброди з арахісовим маслом або джемом.

Також в Національній службі охорони здоров'я Британії розповіли, що багато людей їдять і п'ють занадто багато калорій, які насичені жирами та цукром. Однак, вони їдять недостатньо фруктів, овочів та клітковини.

Дослідники кажуть, що занадто велика кількість насичених жирів може збільшити кількість холестерину в крові, що своєю чергою збільшить розвитку серцевих захворювань. Окрім того, зросте ризик гіпертонії та інсульту.

Фаст-фуд погано впливає на здоров'я людини (фото: pixabay)

Як свідчать дані Національної служби охорони здоров'я Британії, хронічні проблеми зі здоров'ям зараз має кожна шоста людина, але вже за тридцять років, таким буде кожен четвертий житель.

Окрім того, зазначається, що ключем до успіху є збалансована дієта.

"Крохмалисті вуглеводи повинні становити трохи більше третини їжі, яку ви їсте. Вони включають картоплю, хліб, рис, макарони та крупи. Також має бути більше овочів, фруктів та риби", – кажуть вчені.

Також потрібно вести активний спосіб життя та займатися спортом.