Перевезення дітей в автомобілях: за що українців каратимуть чималими штрафами

В Україні будуть введені нові штрафи за перевезення дітей в автомобілях. Відповідний закон був прийняти Верховною Радою у вівторок, 29 жовтня. 332 народних депутата проголосували в першому читанні і в цілому закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей".

Як зазначили депутати під час голосування, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання дитячих автомобільних крісел знижує ризик отримання травм в ДТП на 70%, а смертності – на 54%.

В Україні введуть нові штрафи за порушення правил перевезення дітей (Фото: pixnio.com)

Згідно з прийнятим законом, встановлені нові штрафи для водіїв, які порушують правила перевезення дітей в автомобілях. У перший раз штраф складе 510 гривень, повторне правопорушення – 850 гривень.

Дітей, які не досягли 12-річного віку або зріст яких менше 145 см заборонено перевозити у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки без спеціальних засобів, що дозволяють пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу

Дітей до 16 років заборонено перевозити в кузові будь-якого вантажного автомобіля. Організовані групи дітей заборонено перевозити в темний час доби.