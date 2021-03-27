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Переведення годинників в Україні: Укрзалізниця зробила важливе попередження

Автор: Володимир Костирін

В Україні переведення годинників на літній час відбудеться в ніч проти неділі, 28 березня, коли о 03.00 потрібно пересунути стрілку на годину вперед. В Укрзалізниці зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказується вже з урахуванням цього переходу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Так, в заяві компанії пасажирів закликали бути уважними через такий перехід на літній час.

Нагадаємо, перехід на зимовий і літній час відбувається згідно з постановою Кабміну ще 1996 року. І хоч зараз в країні планують відмовитися від переведення годинників, відповідний законопроект ще не схвалено, тобто правило залишається в силі.

"У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів", - розповіли в Укрзалізниці.

Таким чином мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також всім зустрічаючим на вокзалі рекомендують бути уважними та вчасно привести у відповідність час на своїх годинниках.

Як повідомлялося, раніше психолог розповіла, як вплине на здоров'я переведення годинників, яке може стати останнім.

Нагадаємо також, що з'явилося роз'яснення від Укрзалізниці, як відбуваються пасажирські перевезення у "червоних зонах".

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