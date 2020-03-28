Переведення годинників в Україні: експерти розповіли, як адаптуватися до змін

Перехід на літній час відбудеться в неділю, 29 березня. Стрілки годинника переведуться на годину вперед, тому організм може збунтуватися та не схотіти прокидатися, оскільки внутрішній годинник не встигає перебудуватися за такий короткий термін.

Щоб організм не піддавався відразу величезному стресу, можна все робити поступово. Кожен день лягаєте спати на 15 хвилин раніше, ніж звикли і вже через тиждень ритми сну будуть синхронізовуватися зі зміною часу. Також протягом тижня спробуйте потроху зміщувати час вечері.

Освітлення в будинку повинно бути відрегульовано відповідним чином. Відкривайте штори, як тільки ви прокинетеся, а ввечері затемняйте кімнату, щоб організм готувався до сну.

Якщо вам потрібно подрімати в середині дня, постарайтеся зробити це трохи раніше, ніж зазвичай, і не довше 30 хвилин.

Заспокоюйтесь за годину до сну за допомогою теплої ванни, при цьому, експерти рекомендують відмовитися від кофеїну та алкоголю, оскільки подібні напої заважають розслабитися.

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