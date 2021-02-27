Великдень у 2021 році: як правильно порахувати дати свята на 10 років вперед

Великдень, або воскресіння Христове – одне з найдавніших і найважливіших християнських свят. Воно встановлений на честь Воскресіння Ісуса Христа. Ця подія є основою всього християнського учення. Дата Великодня щороку різна та обчислюється за місячно-сонячним календарем. Католики та православні святкують Великдень в різні дати.

Про те, як порахувати точні дати Пасхи, йдеться в статті на Вікіпедії.

За загальним правилом розрахунку дати Великодня беруть дату першої неділі після повного місяця. Весняний повний місяць – перша повня, яка наступає до дати весняного рівнодення. І католики, і православні беруть цей принцип для обчислення дати свята.

Якщо повня настає раніше 20-21 березня, то великоднім вважається наступна повня – додається +30 днів. Якщо пасхальний повний місяць припадає на неділю, то Великдень відзначають наступної неділі та до отриманої дати додають +7 днів.

Чому дати відрізняються?

Дати у східних і західних християн можуть відрізнятися, оскільки для розрахунку вони використовують різні пасхалії – олександрійську і григоріанську. У 16 столітті Римська католицька церква перейшла на григоріанський календар, а православна продовжила використовувати юліанський (олександрійський).

Рука Дамаскіна, за якою обчислювали дату Пасхи в старовину.

Календар свят Великодня до 2030 року

Великдень у 2021 році: у католиків – 4 квітня, у православних – 2 травня

Великдень у 2022 році: у католиків – 17 квітня, у православних – 24 квітня

Великдень у 2023 році: у католиків – 9 квітня, у православних – 16 квітня

Великдень у 2024 році: у католиків – 31 березня, у православних – 5 травня

Великдень у 2025 році: у католиків і православних в один день – 20 квітня

Великдень у 2026 році: у католиків – 5 квітня, у православних – 12 квітня

Пасха у 2027 році: у католиків – 28 березня, у православних – 2 травня

Пасха у 2028 році: у католиків і православних в один день – 16 квітня

Пасха у 2029 році: у католиків – 1 квітня, у православних – 8 квітня

Великдень у 2030 році: у католиків – 21 квітня, у православних – 28 квітня