Проверьте кошельки: такая украинская монета стоит 650 долларов (фото)

В чем особенность монеты

Владелец монеты, продавец из Львова, оценил свой лот в 23 тысячи 700 гривен. Такую сумму он хочет получить за 5 копеек 1992 года.

По словам продавца, классификация монеты - 2БАг. Такой "код" получают экземпляры, которые еще называют "хулиганками". Пробные хулиганские монеты 1992 года ценятся среди нумизматов.

Сколько стоят редкие 5 копеек (фото: violity.com)

Внешне эта монета очень похожа на экземпляры немного другой классификации - 2БАм. На аверсе у нее заостренный и немного узкий средний зуб трезубца. А листья рядом с ним выглядят рельефными, будто бы они размешаются в абсолютно разных плоскостях.

Стоит заметить, что монета в прекрасном состоянии. Ценность лота определяет не только его редкость. Если вам попалась редкая монета, но она уже в плохом состоянии и "убита" в обиходе - рассчитывать на огромные деньги точно не стоит.

Монета номиналом 5 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Главная особенность монеты 2БАг - гурт. Ребро этих 5 копеек абсолютно гладкое, без единых насечек. Именно поэтому вы можете определить ценность такой монеты буквально на ощупь.

Гурт монеты 1992 года (фото: violity.com)

Монету из немагнитной стали мужчина решил продавать без аукциона. Иногда владельцы редких лотов предпочитают оставлять цену "открытой", чтобы нумизматы торговались и самостоятельно поднимали ставки. Однако в этом случае мужчина решил продавать свои 5 копеек по фиксированной цене.

Удастся ли ему продать такую монету - остается загадкой. Сейчас за лотом следят 20 пользователей.