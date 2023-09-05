В Украине возвращают выплаты определенным категориям населения: кого касается

Около 180 тысяч украинцев не будут больше получать финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц, поскольку средства для них начислялись ошибочно. Но есть люди, которым вернуть постоянные выплаты.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Кому вернут выплаты

Министр сообщила, что во время проверки правомерности получения выплат были найдены ошибки.

Так, во время верификации обнаружили 10 тысяч человек, которые числились в реестрах ЗАГСа, как умершие лица, но 10% из них живы. Также есть определенные признаки, что выплаты по ошибке начислялись одной семье - и отцу, и матери на тех же детей.

"Есть и другие признаки, по которым мы считаем, что помощь по ошибке начислялась", - отметила она.

По словам Верещук, выплаты уже вернули людям, у которых их забрали.

"Относительно 10 тысяч умерших людей. Оказалось, что примерно 10% из тех 10 тысяч человек, к счастью, оказались живы. Реестр, показывающий личность как умершего, не содержит данных о налоговом номере. И те люди, которые были в реестрах на выплату ВПЛ, как оказалось, были полными тезками. Фамилия, имя, отчество, дата, год рождения — все, что содержится в реестре умерших, было в реестре ВПЛ", - сообщила Верещук.

В реестр умерших теперь также будут добавляться идентификационные коды, это должно помощь избегать подобных ошибок в будущем.

Также выплаты вернули 0,3% украинцам, которые выехали за границу. Как выяснилось, они вернулись в Украину, однако в системе их нет.

Кто потеряет выплаты

Право на выплаты лишаются: