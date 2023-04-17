Проверка документов? Адвокат рассказал, законное ли это основание или "развод"

Многих украинцев интересует вопрос, обязана ли полиция при проверке документов доказывать основание, что – вы совершили правонарушение или подобное лицо находится в розыске или же вы намерены совершить правонарушение?

Основания проверки документов (определены ст. 32 ЗУ "О Национальной полиции")

1. Если лицо находится в розыске. Тогда патрульный должен это аргументировать, показав конкретный письменный документ – ориентировку, где, в частности, указано: за что разыскивают лицо, какой орган объявил розыск, по каким внешним признакам и т. п.

"Гипотезы и вероятности полицейский может оставить себе, а вы шагайте дальше. Без бумажки он не полиция", - отметил Симутин.

2. Если лицо совершило или имело намерение совершить правонарушение. Подтверждение совершения правонарушения – это когда поймают на месте или поступило сообщение о правонарушении в участок.

"Наберите 102 и спросите есть ли информация о совершении правонарушения в указанный полицейским период времени и районе", - рекомендует правозащитник.

3. Если лицо находится на режимном объекте. Здесь все понятно, кроме спецстатуса блокпостов, которые образуются приказом командования и коменданта.

4. Если у лица есть вещи или запрещенные законом предметы (наркотики, оружие). Данное основание одно из самых размытых и неконкретизированных.

"Ибо если у вас запрещена вещь, то о какой проверке паспорта идет речь? Надо немедленно задерживать! Но если вы несете охотничье оружие, то полицейский может обоснованно проверить ваши документы, ведь для этого нужно разрешение", - написал адвокат.

5. Если человек оказался на месте совершения правонарушения или ДТП. В противоположность 4 пункту, это наиболее конкретизированное основание, не требующее объяснений.

6. Если внешние признаки человека дают основание полагать, что он причастен к правонарушению. Авто к ДТП или является орудием совершения правонарушения или его объектом. Если у вас под глазом синяк или у вашего автомобиля повреждено крыло, формально – это может служить основанием.

"Однако необходима конкретика: к какому правонарушению вы причастны? Опять-таки, если полицейский настаивает – позвоните на 102 и спросите за ориентировку о совершенных за последнее время в таком районе правонарушения", - рекомендует Роман.