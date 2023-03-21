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Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта

Новина українською →
Киев, Вторник 21 марта 2023 09:30
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта Фото: перевод часов не помогает существенно экономить электричество (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Сезонный переход на летнее время не помогает существенно экономить электроэнергию. Поскольку такая экономия находится на уровне статистической погрешности.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик энергетических рынков Максим Билявский.

По его словам, аргумент о якобы экономии электричества основывается на менее интенсивном использовании уличного освещения за счет продления светового дня. Но за последние годы многие областные центры Украины перешли на LED-лампы, и в этом плане эффект минимальный.

"По моим субъективным оценкам, с переводом стрелок удается экономить не более 2% объемов электроэнергии, и это на уровне статистической погрешности. В то же время, как показал опыт отопительного сезона в условиях российских атак на энергообъекты, нам нужно порядка 20%. То есть, саму идею полностью отвергать не стоит, но нам нужно в первую очередь двигаться в направлении снижения энергоемкости промышленных предприятий", - отметил Билявский.

По его словам, существенной экономии нет и потому, что главным потребителем прежде всего являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия. Таким образом, по-настоящему обеспечить экономию может модернизация промышленности с переходом на более энергоэффективное оборудование.

Напомним, РБК-Украина ранее подробно расписало все "за" и "против" перехода на летнее время.

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Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
Помогает ли перевод часов экономить электроэнергию: ответ эксперта
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