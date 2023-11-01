Превратятся в кашу и слипнутся: топ-3 ошибки, которые все делают во время варки макарон

Эксперт по производству макаронных изделий Пери Иглтон рассказал, что любители макарон во всем мире допускают ошибки.

Недостаточное количество воды

Первой ошибкой, которую часто допускают люди во время приготовления макарон, специалист считает недостаточное количество воды при варке.

Варить макароны в небольшом количестве воды - одна из самых частых ошибок с плохими последствиями. Крахмал от макарон растворяется в воде и, если жидкости мало, то его концентрация превращает воду в вязкую кашу, а макароны начинают слипаться.

По словам эксперта, правильное соотношение от 500 мл до 1 литра воды на каждые 80-100 г макарон. Пери Иглтон рекомендует использовать большую посуду с высокими стенками.

Класть макароны в кастрюлю перед закипанием

Еще одна распространенная ошибка - это добавлять макароны в кастрюлю до закипания воды.

Если добавить макароны в воду, прежде чем она закипит, то они начнут склеиваться. Причина в том, что молекулы воды движутся недостаточно быстро в не закипевшей воде, а крахмал уже начал выделяться.

Забывать перемешивать

Также не забывайте перемешивать макароны во избежание большой концентрации крахмала.

В общем, если избежать таких ошибок во время приготовления, то это повысит качество вашего блюда.

Какие макароны выбрать

Лучшего варианта, чем изделия из твердых сортов пшеницы, не существует. Плюсы изделий из твердых сортов:

такие макароны имеют низкий гликемический индекс, а значит не вредят фигуре

после них долго не возникает чувство голода

они не развариваются и не слипаются, в отличие от более дешевых сортов

Хорошие качественные макароны из твердых сортов пшеницы немного дороже простых сортов, но даже с учетом высокой цены, их преимущество неоспоримо.