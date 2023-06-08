Превратилась в остров и бушуют пожары. Как сейчас выглядит Кинбурнская коса (фото, видео)

После подрыва Каховской ГЭС россиянами оккупированная Кинбурнская коса водой отрезана от материка, в частности, полностью затоплена дорога, соединявшая полуостров с материком. Также на территории бушуют пожары.

Об этом на Facebook сообщает Южный лесной офис.

Что происходит на Кинбурнской косе

Местные жители сообщают о пожаре в лесных массивах на Кинбурнском полуострове, который длится уже вторые сутки. Клубы дыма также видны с побережья Очаковской общины.

Известно, что оккупанты похитили пожарную спецтехнику. Тушить возгорание нет возможности.

Также к Кинбурнской косе приближается угроза подтопления последствий подрыва дамбы Каховской ГЭС. Большая часть полуострова находится ниже уровня моря.

Существует возможность подтопления 9353 гектаров земель Васильевского и Кинбурнского лесничеств на полуострове. По последней информации, под водой оказались 1,5 м береговой линии.

По состоянию на вечер 7 июня в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена. Кинбурн отрезан от большой земли.

Как и прогнозировали эксперты, в результате подрыва Каховской ГЭС перешеек в конце залива за пределами дельты Днепра будет почти полностью затоплен примерно через 50 часов после прорыва дамбы. Из косы к материку наземным транспортом добраться уже невозможно.

Напомним, что в 2022 году на территории лесничеств, расположенных на полуострове, в результате боевых действий пожарами было охвачено 2150 гектаров леса. В течение 2023 года постоянно происходят возгорания лесов из-за обстрелов. Объемы пожаров назвать невозможно.

Что известно о Кинбурнской косе

Кинбурнская коса – древнейшая природная зона, расположенная в Николаевской области. Сейчас эта территория остается под временной оккупацией, однако местные жители упорно сопротивляются, а ВСУ приближают время освобождения.

Кинбурнская коса имеет давнюю историю – первые упоминания о ней датируются XV веком. Тогда была построена крепость Кинбурн, откуда и произошло название территории.

Кинбурнская коса богата уникальными природными явлениями. Залив, где встречаются Черное море и Днепро-Бугский лиман, розовые и глиняные озера, реликтовые рощи – все это очень ценно.