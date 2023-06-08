Оккупанты бросили людей умирать. Что происходит в затопленном Херсоне после подрыва Каховской ГЭС (фото)

Россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вода затопила села и города в Херсонской области. Сам Херсон сейчас находится в плачевной ситуации. По словам людей с левобережья, ситуация там намного хуже, чем на правом берегу.

Какая ситуация в Херсоне после подрыва Каховской ГЭС

По словам Стаса, оккупанты не дают людям возможности выехать, местных жителей просто бросили на произвол судьбы, оставив их умирать, а вода все прибывает.

"Херсон сейчас. Вода все еще прибывает. Видели людей с островов и левобережья (как они выбрались – даже не представляю), они говорят, что там ситуация сильно хуже, чем на правом берегу. Потому что вода уже доходит до крыш. И что делать дальше – неизвестно. Россияне даже не пытаются организовать спасательную операцию. Ни оккупанты, ни спасатели оккупантов. Людей тупо бросили на произвол судьбы. Умирать", - написал он.

Также Козлюк сообщил, что есть люди, которые пробыли в Херсоне всю оккупацию, но сейчас они решились уехать.

"Есть отдельные кризисные, которые на свой страх и риск пытаются вывозить людей на лодках. Видели сегодня людей, которые 7+ месяцев просидели в оккупации и не виделись с родными. А теперь они с документами, с котами прыгают в лодки, плачут и обнимаются. Отдельно что хочется сказать. Те нехорошие люди, которые рассказывают, что Украина сама подорвала дамбу – готов им экскурсию организовать. Даже лодку найду", - резюмировал журналист.

В Херсоне люди спасаются от воды в результате подрыва Каховской ГЭС (фото: Стас Козлюк)

Также местное издание "Мост" опубликовало фото катастрофического затопления Херсона. На эти снимки невозможно смотреть без слез.

Херсон затоплен водой (фото: most.ks.ua)