Перестати називати "сепарами": Сивохо знову заговорив про жителів Донбасу

Сергій Сивохо висловився про жителів Донбасу (Колаж РБК-Україна)

Сергій Сивохо вважає, що настав час виправляти помилки та вибачатися

Сергій Сивохо, колишній український комік, а нині – радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України заявив, що українській владі потрібно змінити риторику по відношенню до жителів окупованих територій для того, що реінтегрувати Донбас. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Укрінформ".

Сивохо зазначив, що за останні п'ять років було багато зроблено неправильно і зараз настав час виправляти помилки.

"Це найскладніше для мене питання, тому що найболючіше, мабуть. За останні п'ять років стільки всього було сказано і не сказано, зроблено не так або, в принципі, не зроблено, що настав час виправляти помилки, прощати та просити пробачення. І, звичайно, прийшов час розмовляти з людьми, що живуть на підконтрольних територіях. Це наші люди, вони громадяни України – і ми повинні навчитися їх слухати і переконувати. Нам є що їм сказати", - сказав чиновник.

Він додав, що потрібно поміняти "понятійний апарат", який був сформований за ці роки і перестати використовувати штампи.

Сергій Сивохо (Фото: facebook.com/sivokho)

"Але спочатку ми повинні поміняти "понятійний апарат", сформований пропагандою за п'ять років, змінити риторику і перестати використовувати штампи — "свої-чужі", "сепари-укри". Навіть на словах ми повинні не розпалювати війну, а заліковувати рани. Ми хочемо і будемо шукати спільні інтереси і точки дотику, а реалізовувати це будемо через інформаційну політику і культурне зближення. Вже скоро ви самі побачите – про які проекти я кажу", - пояснив Сергій Сивохо і пояснив, що потрібно повертати не тільки території, але і людей.

"Паралельно необхідно гармонізувати роботу з переселенцями, спростити процедури проходження КПВВ, виплатити пенсії жителям непідконтрольних територій та вирішити ще безліч важливих питань. Найголовніше – це бажання повернути не тільки території, але і людей. Хоч у цих людей часто інші цінності, і на багато речей вони дивляться по-іншому, але це наші люди! Моя думка — тільки так ми зможемо повернути Донбас і людей, які проживають на підконтрольних територіях", - сказав радник секретаря РНБО і зізнався, що він сам переселенець, і до 2014 року він жив у Донецьку.