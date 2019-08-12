Друзі перестали запрошувати: Меган Маркл знову оскандалилася

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл порушує правила етикету за столом

Меган Маркл нарвалася на нову хвилю критики через чергове порушення правил британської королівської сім'ї. Цього разу йдеться про не дотримання традиційного обіднього етикету. Зокрема, запрошені повинні сидіти на своїх місцях, в той час як колишня актриса постійно влаштовується якомога ближче до свого чоловіка принца Гаррі. Повідомляється, друзі герцогів Сассекських перестали запрошувати її на обіди після такої демонстративної "вольності", пише DailyMail.

Схоже, що подружжя не може змиритися з тим, щоб сидіти окремо один від одного, згідно прийнятим для офіційних вечерь старим правилами, оскільки Меган і Гаррі наполягають, щоб знаходитися тільки поруч.

Повідомляється, що вище товариство "закатило очі" на подібне ігнорування традицій, і принца звинувачують у потуранні "американської поведінки" і примх своєї 38-річної дружини.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: instagram.com/sussexroyal)

Справа в тому, що у королівській родині існують три правила, пов'язані з планами розміщення на раутах, яких учасники неодмінно повинні дотримуватися.

По-перше, за столом завжди потрібно говорити з французьким акцентом, однак Меган за трапезою не звертає уваги на цей протокол і веде бесіди на "американський манер".

По-друге, пари ніколи не повинні перебувати на обідах близько один до одного, щоб не відволікати гостей від прийому їжі.

І, нарешті, щоб не порушувати "складний соціальний баланс" в розміщенні за столом за традицією не можна пересідати.

Меган Маркл і принц Гаррі (Фото: Getty Images)

Втім, порушувати правила для Меган не в новинку. І зовсім нещодавно її критикували через ігнорування дрес-коду на тенісних матчах Вімблдону. Герцогиня прийшла подивитися на гру на турнірі своєї подруги Сирени Вільямс в джинсах. За словами інсайдера англійського клубу, в такому одязі знаходитися в зоні для членів тенісного клубу в Royal Box недозволено, і Меган взагалі не повинні були пропускати туди.

До речі, на Вімблдоні герцогиня Сассекська потрапила і в інший гучний скандал, пов'язаний із забороною оточуючим її фотографувати під час турніру. Таке "табу" викликало в місцевій пресі широку хвилю критики.

Як повідомлялося раніше, нещодавно британці вказали Меган Маркл на її головну помилку.

Також ми писали про те, що принц Гаррі почав зривати злість на співробітниках. На герцога Сассекського скаржаться його секретарі та помічники.