Перестаньте тратить деньги. Врач назвала популярный косметический продукт, который не работает

Врач призвала людей, которые тратят тысячи гривен на определенные косметические средства, быть осторожными, поскольку они действуют только при определенных обстоятельствах, поэтому вы можете потратить деньги зря.

На какую косметику не стоит тратить деньги?

Эксперт и дерматолог Ри Адель рассказала о косметическом продукте, который не решит конкретную проблему ухода за кожей - темные круги под глазами.

Темные круги под глазами являются распространенной болезнью, с которой сталкиваются многие люди, и некоторые люди более заметны, чем другие. Они могут быть вызваны рядом факторов, включая генетику, стресс, недосыпание, аллергию и тому подобное.

Хотя в темных кругах нет абсолютно ничего плохого, а в некоторых случаях они даже стали своеобразным трендом красоты, когда люди используют макияж, чтобы имитировать внешний вид настоящих теней под глазами, некоторые люди все же хотят от них избавиться.

Те, кто хочет избавиться от них, часто покупают крема для век, но врач призывает людей быть осторожными.

Дерматолог рассказала, что ни один крем для век не уберет темные круги под глазами.

"Мне неприятно говорить вам это, но если у вас есть темные круги и вы думаете, что один лишь крем под глазами это исправит, это не так", - сказала она.

По словам врача, кремы под глаза могут несколько помочь, особенно если они содержат ретинол, SPF или витамин С. Однако единственным реальным решением для генетических темных кругов будет что-то вроде лазеров или PRP.