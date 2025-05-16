Перестаньте выполнять эти 3 силовых упражнения: они вообще не эффективны

Некоторые упражнения не дают ожидаемого результата и могут даже навредить здоровью. Узнайте, какие популярные движения стоит исключить из своей программы, чтобы не тратить время впустую.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу американского тренера и нутрициолога Стефани Эстимы.

По словам эксперта, комбинированные упражнения, где сочетается два или более движений - это самый быстрый способ ничего не достичь, когда дело доходит до настоящего наращивания мышц.

Вместо этого, выбирайте упражнения, которые должным образом будут стимулировать одну целевую группу мышц.

Прекратите делать приседания с жимом штанги над плечами

Эстима объясняет, что совершенно невозможно выбрать вес, который одновременно нагружает мышцы плеч и ягодиц. Сделайте вместо этого приседайте и делайте подъем рук в сторону.

Это разделяет приседания и жим на два отдельных движения, которые последовательно задействуют, квадрицепсы, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы. Тогда как подъемы штанги или гантели прорабатывают средние (латеральные) дельтовидные мышцы, а также передние и задние дельтовидные мышцы.

Какие упражнения стоит выполнять, а каких лучше избегать (фото: instagram.com/dr.stephanie.estima)

Не делайте планку с тягой штанги

Упражнение планка с тягой штанги - это вариация классической планки, которая сочетает статическое удержание корпуса с динамической тягой штанги или гантели.

Планка с движениями добавляет элемент нестабильности, что уменьшает количество мышечных волокон, которые вы можете задействовать для самого упражнения.

Вместо этого сядьте на кабельный тренажер и просто выполняйте тягу широчайших мышц живота.

Тяги руками на тренажере (фото: instagram.com/dr.stephanie.estima)

Прекратите делать бурпи с отжиманием

Бурпи - это интенсивное упражнение, сочетающее кардио и силовую работу, поэтому может быть слишком изнурительным для начинающих или людей с проблемами сердца.

Кроме того, часто такое упражнение выполняют слишком быстро, поэтому риск получения травмы стремительно возрастает.

Сделайте вместо этого простое отжимание. Это означает правильное выполнение и добавление паузы внизу, чтобы действительно задействовать мышцы. Можно также выполнять упражнение с колен, если нужно. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы тело было по прямой линии от плеч до колен.

Отжимания (фото: Freepik)