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"Переслідувати ціль" или "переслідувати мету": как сказать по-украински правильно и без суржика

Пятница 13 сентября 2024 08:05
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"Переслідувати ціль" или "переслідувати мету": как сказать по-украински правильно и без суржика Почему цель не "переслідують" и как сказать правильно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В украинском разговорном языке используется очень много заимствований из других языков. Они превращают наш язык в суржик. И одним из выражений, используемых с ошибкой является "переслідувати ціль" или "переслідувати мету".

Что не так с этим выражением и как на самом деле будет правильно сказать по-украински, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда Александра Авраменко в видео на канале в YouTube .

По словам языковеда, слово "переслідувати" в украинском языке использовать можно, но совсем в других случаях. Ибо в сочетании со словами "ціль" и "мета" - это суржик и калька на русском языке.

"Будем бороться с суржиком. Вот очень часто можно услышать "я переслідую ціль" или "ми переслідуємо мету". "Переслідувати" можно преступника или дичь на охоте, но не только не цель", - отметил Александр Авраменко.

Он пояснил, что российскому устойчивому соединению слов "преследовать цель" соответствуют украинские выражения: "мати на меті", мати за мету", или "ставити собі за мету".

"Например, я, Александр Авраменко, "ставлю за мету" раскрывать секреты украинского языка украинцам. Но тех, кто не учит язык, "переслідувати" не собираюсь", - привел пример языковед.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно говорить по-украински - "будь ласка" или "прошу".

А еще писали о том, что не так со словами "лєснічна площадка" и "замочна скважина".

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