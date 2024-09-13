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"Переслідувати ціль" або "переслідувати мету": як сказати українською правильно і без суржика

П'ятниця 13 вересня 2024 08:05
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"Переслідувати ціль" або "переслідувати мету": як сказати українською правильно і без суржика Чому ціль не "переслідують" та як сказати правильно (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В українській розмовній мові використовується дуже багато запозичень з інших мов. Вони перетворюють нашу мову у суржик. І одним з виразом, який використовують з помилкою є "переслідувати ціль" або "переслідувати мету".

Що не так з цим виразом та як насправді буде правильно сказати українською, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пояснення мовознавця Олександра Авраменко у відео на каналі в YouTube.

За словами мовознавця, слово "переслідувати" в українській мові використовувати можна, але зовсім в інших випадках. Бо у поєднанні зі словами "ціль" та "мета" - це суржик та калька з російської мови.

"Будемо боротися з суржиком. От дуже часто можна почути "я переслідую ціль" або "ми переслідуємо мету". Переслідувати можна злочинця або ж дичину на полюванні, але не тільки не ціль", - зазначив Олександр Авраменко.

Він пояснив, що російській сталій сполуці слів "преследовать цель" відповідають українські вирази: "мати на меті", "мати за мету", або ж "ставити собі за мету".

"Наприклад, я, Олександр Авраменко, ставлю за мету розкривати секрети української мови українцям. Але тих, хто не вчить мови, переслідувати не збираюся", - навів приклад мовознавець.

Раніше ми розповідали про те, як правильно казати українською - "будь ласка" або "прошу".

А ще писали про те, що не так зі словами "лєснічна площадка" та "замочна скважина".

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