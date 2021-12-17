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Джеджула чесно зізнався, чи бив вагітну дружину: "нехай це залишиться між нами"

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П'ятниця 17 грудня 2021 16:21
Джеджула чесно зізнався, чи бив вагітну дружину: "нехай це залишиться між нами" Андрій Джеджула зізнався, чи бив вагітну дружину (instagram.com.djedjula)
Автор: Тетяна Самарук

Дружина Андрія Джеджули звинуватила шоумена у домашньому насиллі та покинула його. Однак, сам Джеджула заперечує, що підіймав руку на дружину.

Про це шоумен розповів у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

За словами шоумена, він заперечує слова дружини та каже, що не підіймав на неї руку. До того ж він зазначив, що під час сварок вони один одному багато чого говорили, але до побиття не доходило.

"На емоціях ми багато чого говорили одне до одного. Я просто в цей бруд уже більше не хочу пірнати. Я нічого не хочу доводити. Мені це набридло. Кожен із нас і навіть телеглядачі залишаться при своїй думці. Виросте Адель - як мені їй дивитися зайвий раз у вічі? Нехай це залишиться між нами й кожен собі домалює власну картину", – сказав Джеджула.

Також він зізнався, що у родині кілька років тому вже були проблеми. А саме у 2019 році його дружина від нього пішла. Причиною стали ревнощі.

Джеджула чесно зізнався, чи бив вагітну дружину: &quot;нехай це залишиться між нами&quot;Андрій Джеджула з дружиною Юлією

Однак, вже через 49 днів вона повернулася та вони помирилися.

"Я подивився - вона ніби трохи змінилася, ми заспокоїлися. І ось у мене одне питання – ну, якщо я настільки поганим був, навіщо було вдруге пірнати зі мною у це болото. У мене пояснення просте – я любив людину. Я носив обручку весь цей час. І коли вже ми почали жити знову разом, під час першої сварки, вона зняла обручку, я зняв, і не ношу до сьогодні", – розповів Джеджула.

Окрім того, він додав, що не почувається одруженим і це лише формальність.

Раніше ми повідомляли, що Джеджула розповів про складнощі з дружиною після народження дочки.

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Андрей Джеджула
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