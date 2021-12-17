Джеджула чесно зізнався, чи бив вагітну дружину: "нехай це залишиться між нами"

Дружина Андрія Джеджули звинуватила шоумена у домашньому насиллі та покинула його. Однак, сам Джеджула заперечує, що підіймав руку на дружину.

За словами шоумена, він заперечує слова дружини та каже, що не підіймав на неї руку. До того ж він зазначив, що під час сварок вони один одному багато чого говорили, але до побиття не доходило.

"На емоціях ми багато чого говорили одне до одного. Я просто в цей бруд уже більше не хочу пірнати. Я нічого не хочу доводити. Мені це набридло. Кожен із нас і навіть телеглядачі залишаться при своїй думці. Виросте Адель - як мені їй дивитися зайвий раз у вічі? Нехай це залишиться між нами й кожен собі домалює власну картину", – сказав Джеджула.

Також він зізнався, що у родині кілька років тому вже були проблеми. А саме у 2019 році його дружина від нього пішла. Причиною стали ревнощі.

Андрій Джеджула з дружиною Юлією

Однак, вже через 49 днів вона повернулася та вони помирилися.

"Я подивився - вона ніби трохи змінилася, ми заспокоїлися. І ось у мене одне питання – ну, якщо я настільки поганим був, навіщо було вдруге пірнати зі мною у це болото. У мене пояснення просте – я любив людину. Я носив обручку весь цей час. І коли вже ми почали жити знову разом, під час першої сварки, вона зняла обручку, я зняв, і не ношу до сьогодні", – розповів Джеджула.

Окрім того, він додав, що не почувається одруженим і це лише формальність.