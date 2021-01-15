Пенсії за рік зросли на 13,8%: скільки в середньому виплачують в Україні

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Пенсіонери в середньому отримують 3,5 тисяч гривень

Станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Таким чином, за останній квартал 2020 року розмір пенсій зріс на 96,91 грн або на 2,8% (на 1 жовтня 2020 року середній розмір пенсій становив 3 410,60 гривень).

За весь 2020 середній розмір пенсій зріс на 424,53 грн або на 13,8% (на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій становив 3082,98 гривень).

Нагадаємо, для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 5000 до 6000 грн.

Відзначимо, за грудень 2020 року на пенсії направлено 39,8 млрд гривень, що на 0,2 млрд гривень більше, ніж у листопаді (39,6 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. З початку року інфляція склала 5,0%.