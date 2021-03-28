Перерахунок пенсій з 1 квітня: як розрахувати надбавку і кому вона належить

В Україні пенсіонерів чекає надбавка до пенсії з 1 квітня 2021 року. Індексацію проведуть тільки тим, хто офіційно влаштований на роботу. При цьому тих, хто лише нещодавно став отримувати виплати, додаткові гроші не торкнуться. Також для такої надбавки необхідні понаднормовий стаж, нагороди, почесні звання.

Кому і на скільки піднімуть пенсію з 1 квітня – читайте в матеріалі Styler.

Формула розрахунку пенсії

Пенсію розраховують за спеціальною формулою, яка складається з середньої зарплати, помноженої на страховий стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж виражається у відсотках, де 1 рік = 1%.

Якщо пенсіонер почав заробляти більше, то його коефіцієнт збільшиться, якщо ж ні - залишиться таким же, як і на момент виходу на пенсію.

Перерахунок пенсії стосуватиметься тих пенсіонерів, які за два роки пенсії працювали не весь цей час, а менше.

ПФУ поки не анонсував дату цих виплат, але за даними Федерації профспілок України, виплати очікуються, швидше за все, протягом травня-червня.

Як відбувається перерахунок пенсії

Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Однак в окремих випадках звернутися в держоргани все ж доведеться. Так, якщо пенсіонер вийшов на пенсію за вислугою років, а потім пропрацював ще 10 років за іншою професією, після перерахунку виплата за віком може виявитися більше, ніж за вислугу років.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, то пенсія буде проіндексована з урахуванням робочого стажу, який був придбаний і після виходу на пенсію.

У 2021 році працюючі пенсіонери мають право на збільшення доплати тільки за понаднормовий стаж, за нагороди, почесні звання та у зв'язку з підвищенням соцстандартів, зокрема прожиткового мінімуму для непрацездатних.