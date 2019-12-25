Перерахунок за опалення: як зміняться платіжки українців

Кабінет міністрів України зобов'язав провести перерахунок плати за опалення підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ). Таке рішення пов'язано з тим, що природний газ подешевшав під час опалювального сезону 2019/2020. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій.

За словами міністра розвитку громад і територій України Олени Бабак, перерахунок раніше не був можливий, оскільки у підприємств були фіксовані тарифи, але зараз все змінилося.

В даний час тариф на газ, який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємство купує "блакитне паливо" за 6200 - 6100 гривень.

"В рамках тарифу, при виставленні рахунку споживачам, підприємство може провести перерахунок на газову складову тарифу", - заявила Бабак.

Варто зазначити, що перший перерахунок буде здійснено у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, буде зараховано в оплату майбутніх платежів.

Очікується, що перерахунок тарифу зможе зменшити грудневу платіжку за опалення в середньому на 300 – 400 гривень. Зниження плати за тепло для квартири площею 65,3 квадратних метрів має становити близько 800 – 1000 гривень.

Нагадаємо, що якщо у вас холодні батареї, то ви можете отримати компенсацію. За словами юристів, температура повітря в квартирі під час опалювального сезону повинна відповідати нормам.