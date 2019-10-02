Листування Ківи з моделлю отримала цікавий фінал прямо у Раді (відео)

Сьогодні, 2 жовтня, у Верховній Раді нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа дуже дивно себе поводив. За своїм місцем Ківа спілкувався по телефону з моделлю з Одеси Юлією.

Після цієї розмови він відклав телефон і почав щось поправляти в штанях. При цьому він займався цим тривалий час. Після цього він почав підтягувати свої шкарпетки.

Ківа в Раді відзначився дивною поведінкою (відео: YouTube/TVgolosnaroda)

Крім того, Ківа, ймовірно, листувався з дівчиною прямо біля трибуни Верховної Ради.

Ківа в Раді відзначився дивною поведінкою (відео: facebook.com/yan.dobronosov)

За даними журналістів, дівчина, з якою розмовляв нардеп, є моделлю-початківцем. У Юлії Панкратової є премія "Гордість і краса України". У своєму Instagram Юлія викладає фотографії в купальнику.

Юлія Панкратова (фото: acmodasi.com.ua)

На сайті модельного агенства говориться, що Юлії 30 років, і вона закінчила кіношколу на Одеській кіностудії за курсом Актор музично-драматичного театру.

Нагадаємо, що Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів. Дана застава становила 115 200 гривень.

Раніше повідомлялося про те, що Кабінет міністрів заборонив штрафувати власників "евроблях" до 2020 року. Відповідне розпорядження Кабмін передав поліції.