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Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів

Новини » Надзвичайні події    13.02.2019 - 10:23
Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів
Фото: суд над Мельниковим (РБК-Україна)

Таким чином, співробітник поліції може вийти з-під варти

За старшого оперуповноваженого Василя Мельникова, підозрюваного в перевищенні службових повноважень під час затримань активістів, внесли заставу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook кандидата в президенти Іллі Ківи.

Зокрема, він вніс заставу в розмірі 115 тисяч 200 гривень.

Підкреслимо, депутат Верховної ради Олександр Вілкул у своєму Facebook також повідомив, що вніс 115 тис гривень застави за поліцейського.

Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів

Нагадаємо, у вівторок Печерський районний суд Києва ухвалив застосувати до Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із правом внесення застави в сумі в 115 тис. 200 гривень.

При цьому підозрюваний відмовлявся від будь-яких коментарів і не відповідав на питання, чи планує вносити заставу. Втім, сторона звинувачення заявила, що ще не знає, чи буде оскаржувати дане рішення.

Як писало РБК-Україна, суд також усунув Мельникова з посади строком на 2 місяці, починаючи з 11 лютого.

Додамо, ГБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень із активістами біля Подільського райвідділу поліції.

Учасникам зіткнення під Подільським райвідділком можуть повідомити про підозру Суд відсторонив від посади поліцейського, який бив активістів
Новини України полицияактивистыІлля Ківа
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