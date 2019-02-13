Ківа вніс заставу за поліцейського, що бив активістів

Фото: суд над Мельниковим (РБК-Україна)

Таким чином, співробітник поліції може вийти з-під варти

За старшого оперуповноваженого Василя Мельникова, підозрюваного в перевищенні службових повноважень під час затримань активістів, внесли заставу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook кандидата в президенти Іллі Ківи.

Зокрема, він вніс заставу в розмірі 115 тисяч 200 гривень.

Підкреслимо, депутат Верховної ради Олександр Вілкул у своєму Facebook також повідомив, що вніс 115 тис гривень застави за поліцейського.

Нагадаємо, у вівторок Печерський районний суд Києва ухвалив застосувати до Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із правом внесення застави в сумі в 115 тис. 200 гривень.

При цьому підозрюваний відмовлявся від будь-яких коментарів і не відповідав на питання, чи планує вносити заставу. Втім, сторона звинувачення заявила, що ще не знає, чи буде оскаржувати дане рішення.

Як писало РБК-Україна, суд також усунув Мельникова з посади строком на 2 місяці, починаючи з 11 лютого.

Додамо, ГБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень із активістами біля Подільського райвідділу поліції.