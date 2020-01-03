Переписали так переписали: Зеленського звинуватили в плагіаті

Новорічна промова президента України Володимира Зеленського викликала чимало дискусій серед користувачів соціальних мереж. Одним сподобався новий формат звернення до народу, а іншим – категорично не сподобалося те, що сказав Зеленський в новорічну ніч.

А ось вчителька української мови і літератури Юлія Йонец звернула увагу на схожість тексту промови зі знаменитою статтею класика української літератури Уласа Самчука "Нарід чи чернь?"

Вона написала, що спічрайтер, який писав промову президента, переінакшив ключовий сенс статті Самчука.

"Поки чекаєш бій курантів, одним вухом слухаєш. Про мову, вулиці, богів...Про читання, паспортах і Шевченка. Слухаєш, а він, філологічний мозок, працює і не може зрозуміти: де це я вже чув і що не так? А потім бамммццц! Була колись у програмі літератури 11 класу стаття Уласа Самчука "Нарід чи чернь?" Невелика така, 1941 року. Теж про богів, вулицях і читанні. Про "хто я", людську гідність і національну свідомість", - написала педагог.

Вона зазначила, що не знає, хто є автором звернення президента, але, на її думку, ця людина явно знайомий з творчістю Самчука. Однак з першоджерелом сильно попрацювали.

"Повага. Круто з першоджерелом попрацювали. Переписали так переписали. Творчо. Особливо зачепило про "яка різниця". Красиво переінакшили", - зауважила Йонец.

Уривок із статті Уласа Самчука

Подібність новорічної промови зі статтею Самчука помітили і інші люди. Письменниця Оксана Забужко зазначила, що в даному випадку цікавий не стільки плагіат, скільки перевертання сенсу взятого тексту.

Вікторія Войціцька вважає, що такий плагіат є низькоякісним і краще б для спічу взяли цитату з оригінального тексту.

А ось політик і громадський діяч Микола Томенко запропонував скасувати традиційні новорічні звернення президента України. Про це він сказав в коментарі для видання OBOZREVATEL.

"Питання не в тому, прикольне або неприкольно звернення. Чесно кажучи, друзі, це чистий "совок". Нафіга нам ці новорічні звернення? Нікого не дивлюся. Я з друзями зустрічаюся, навіщо мені політичні промови, та ще й в новорічну ніч? Якщо президент хоче, нехай в Youtube або в Офісі президента виставить. Хто фанат президента - подивиться. Порошенко, Тимошенко, якщо хочуть, нехай в Youtube виставлять. У нас це як дуже важлива історія. Я б їх скасував, ліквідував", - сказав Томенко.