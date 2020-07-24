В Україну нагрянуть проливні дощі і спека: які області під ударом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних зміниться, місцями будуть зливи

Погода в Україні принесе сильні зливи та грози на вихідних в деякі області, а на частині країни посилиться спека до +33 градусів. Такий прогноз дала Наталка Діденко.

За словами синоптика у Facebook, в суботу, 25 липня, грозові дощі можливі на Заході, а також у Вінницькій і Житомирській областях. На інших територіях буде суха і досить спекотна погода.

Вдень у суботу буде +25+30 градусів, а на Півдні від +27 до +33.

Але в неділю на Заході стане свіжіше, в інших регіонах - спека збережеться. Крім того, в цей день, 26 липня, в західному регіоні дощі можуть бути дуже сильними.

У Києві в суботу, 25-го без істотних опадів, хіба ввечері і вже в неділю вірогідний дощ з грозою. Температура повітря буде високою +26+29 градусів.

Погода в Україні на вихідних (фото: facebook.com/tala.didenko)

Відзначимо, що зовсім недавно Київ затопило зливами і засипало градом. Городяни в мережі публікували фото і відео.

А ось метеорологи просять українців звикати до таких стихійних явищ, як тропічні зливи і смерчі. Це пов'язано зі змінами клімату, як в Україні, так і у світі.