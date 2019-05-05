Перенесення вихідного: українцям розповіли про небезпеку святкування 9 травня

Вихідний 9 травня потрібно перенести на 8 травня для того, щоб підкреслити готовність України відзначати закінчення Другої світової війни разом із Європою. Про це заявив глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в ефірі програми Face 2 Face з Тетяною Даниленко на телеканалі ZIK.

Перенесення державного вихідного з Дня Перемоги над нацизмом на День пам'яті та примирення він назвав дуже важливим кроком і поскаржився, що таке рішення досі не прийнято за аналогією із відміною вихідного 7 листопада - дня Жовтневого перевороту 1917 року, який також не рідко ставав приводом для всіляких "червоних" провокацій.

"Вже всі забули, що раніше в цей день також була напружена ситуація і підвищена увага правоохоронців", - нагадав він та резюмував, що вихідний на 9 травня теж несе в собі небезпеку з тих же причин.

В'ятрович переконаний, що перенесення вихідного з 9-го на 8-е травня дозволить "віддати більше уваги тим ветеранам Другої світової війни, які ще з нами".

Фото: Володимир В'ятрович (скріншот)

Голова УІНП вважає, що ветеранам не подобається, як "спекулюють на їх життя різного роду антиукраїнські сили - так звані "безсмертні полки" - на вулицях українських міст".

Говорячи про травневе свято Міжнародний день праці, то було змінено назву з Міжнародного дня солідарності трудящих, успадкованого Україною від СРСР. Також було скасовано вихідний 2 травня, який перенесли на 25 грудня.

Відео: YouTube / Телеканал ZIK

Як повідомлялося, раніше Володимир В'ятрович заявив, що в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято - в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.

Також ми писали про те, що глава УІНП розповів, що за 4 роки декомунізації в Україні змінилися назви 52 тисяч топонімів у населених пунктах, також було перейменовано в цілому 987 населених пунктів.

Нагадаємо, у травні 2019 українців очікують два додаткових вихідних дні. Перший – на День праці 1 травня і другий - на День перемоги 9 травня. Крім того, згідно з календарем, у травні буде 9 офіційних вихідних днів, у той же час субота 11 травня буде робочим днем.