Победительница "Холостяка" призналась, сколько детей хочет родить и усыновить

Так, со слов Инны, она мечтает стать мамой троих детей, и одного из них планирует взять из детского дома.

Она отметила, что уже готова к этому как физически, так и морально, но для нее важно наличие партнера, с которым она сможет создать крепкую и счастливую семью.

"Физически и морально я уже готова к этому, но для меня важно, чтобы рядом был мужчина, с которым я действительно захочу создать семью. Если все пазлы сложатся, и я почувствую себя счастливой и защищенной рядом с ним, тогда сразу готова к этой прекрасной роли", - призналась волонтер.

Инна Белень ответила, когда хочет стать мамой (скриншот)

Также Белень добавила, что ей смешно читать комментарии о существовании контрактов на полгода или год, которые якобы обязывают оставаться вместе главного героя и победительницу после завершения проекта.

Блогерша подчеркнула, что если она поймет, что отношения с мужчиной не имеют будущего, она сразу разойдется, не тратя время зря.

"Если я пойму, что лодина не моя и нет перспектив, мы разойдемся именно в тот момент, когда я это почувствую. Я не привыкла тратить время зря, особенно когда время биологически против меня", - сказала Инна.

Решит ли она создать семью именно с Тереном, пока остается под вопросом. Недавно между ними возник конфликт из-за языкового вопроса, в котором Александр не поддержал свою партнершу, что глубоко ее расстроило.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/innka_belen)