Победительница "Холостяка" впервые призналась, почему рассталась с Чмерковским: "Нас развел продюсер"

Победительница первого "Холостяка" Александра Шульгина рассказала, почему она и Макс Чмерковский разорвали отношения после финала проекта. По словам участницы реалити, это произошло не просто так.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Шульгина рассказала во время интервью на программе "У ліжку".
По словам Александры, она не была довольна тем, какой ее показали на шоу. Впрочем, она не могла что-то рассказать, потому что подписывала контракт. И сейчас финалистка реалити решила в первый раз раскрыть неизвестные детали.
После финала, состоявшегося в Париже, Шульгина и Чмерковский продолжали общение. Он отправился в США, а она вернулась в Украину.
Затем Чмерковский пригласил Шульгину в США, она открыла визу и прилетела. Александра жила с Максом, пара наслаждалась отношениями.
Победительница "Холостяка" раскрыла причину разрыва отношений с Чмерковским (скриншот)
"Все было замечательно сначала, все было просто о**генно, но потом что началось. Мы приезжаем в какой-то магазин на машине, и все как в кино. Прибегает где-то 10 папарацци, все начинают нас фотографировать. Я сижу в машине, закрываю глаза, закрываю лицо. Макс выходит, говорит: не надо этих фотографий", - вспомнила Александра.
"Эти фотографии появляются в Украине и начинается такой будто конфликт. Между "Холостяком", не знаю, телеканалом, продюсерами, тем, кто работает над этим проектом. И они говорят: вы должны разойтись, вы не можете быть вместе в Лос-Анджелесе, шоу еще не начали показывать", - добавила она.
Александра Шульгина (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Когда же на экраны вышла первая серия "Холостяка", продюсер позвонила и сказала, что "сделает все", чтобы Чмерковский и Шульгина разошлись.
"Начинает ему рассказывать, какая я плохая. Выходит первая серия, выходит вторая серия. И он видит и мне говорит: слушай, а что ты так себя ведешь", - заявила Александра.
"То есть он начинает реально верить в то, что ему навешал телеканал. Знаешь, чем заканчивается эта история? Они ему сказали, что я будто бы хожу по Украине, по всем интервью, и рассказываю, что он плох в сексе", - также вспомнила победительница "Холостяка".
Романтическое реалити, первым героем которого стал танцор Чмерковский, вышло на экраны в 2011 году. После финала, на котором он выбрал Шульгину, свадьбы не было. А потом стало известно, что Макс и Александр разорвали отношения.
Александра Шульгина и Макс Чмерковский (скриншот)
Сам Чмерковский называл участие в реалити одной из самых больших ошибок. Впрочем, уже через год после проекта он нашел новую избранницу. Макс живет в браке с танцовщицей Пэтой Маргатройд. И недавно стало известно, что Чмерковский в третий раз станет отцом.
Чмерковский и его супруга (фото: instagram.com/maksimc)
К слову, ранее Шульгина заговорила об угрозах на шоу "Холостяк".
Кроме этого, недавно Терен из "Холостяка" ответил на упреки о том, что он не на фронте.