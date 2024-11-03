Победительница "Холостяка" впервые призналась, почему рассталась с Чмерковским: "Нас развел продюсер"

Почему Шульгина и Чмерковский не вместе

По словам Александры, она не была довольна тем, какой ее показали на шоу. Впрочем, она не могла что-то рассказать, потому что подписывала контракт. И сейчас финалистка реалити решила в первый раз раскрыть неизвестные детали.

После финала, состоявшегося в Париже, Шульгина и Чмерковский продолжали общение. Он отправился в США, а она вернулась в Украину.

Затем Чмерковский пригласил Шульгину в США, она открыла визу и прилетела. Александра жила с Максом, пара наслаждалась отношениями.

Победительница "Холостяка" раскрыла причину разрыва отношений с Чмерковским (скриншот)

"Все было замечательно сначала, все было просто о**генно, но потом что началось. Мы приезжаем в какой-то магазин на машине, и все как в кино. Прибегает где-то 10 папарацци, все начинают нас фотографировать. Я сижу в машине, закрываю глаза, закрываю лицо. Макс выходит, говорит: не надо этих фотографий", - вспомнила Александра.

"Эти фотографии появляются в Украине и начинается такой будто конфликт. Между "Холостяком", не знаю, телеканалом, продюсерами, тем, кто работает над этим проектом. И они говорят: вы должны разойтись, вы не можете быть вместе в Лос-Анджелесе, шоу еще не начали показывать", - добавила она.

Александра Шульгина (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Когда же на экраны вышла первая серия "Холостяка", продюсер позвонила и сказала, что "сделает все", чтобы Чмерковский и Шульгина разошлись.

"Начинает ему рассказывать, какая я плохая. Выходит первая серия, выходит вторая серия. И он видит и мне говорит: слушай, а что ты так себя ведешь", - заявила Александра.

"То есть он начинает реально верить в то, что ему навешал телеканал. Знаешь, чем заканчивается эта история? Они ему сказали, что я будто бы хожу по Украине, по всем интервью, и рассказываю, что он плох в сексе", - также вспомнила победительница "Холостяка".

Что известно о первом сезоне "Холостяка"

Романтическое реалити, первым героем которого стал танцор Чмерковский, вышло на экраны в 2011 году. После финала, на котором он выбрал Шульгину, свадьбы не было. А потом стало известно, что Макс и Александр разорвали отношения.

Александра Шульгина и Макс Чмерковский (скриншот)

Сам Чмерковский называл участие в реалити одной из самых больших ошибок. Впрочем, уже через год после проекта он нашел новую избранницу. Макс живет в браке с танцовщицей Пэтой Маргатройд. И недавно стало известно, что Чмерковский в третий раз станет отцом.

Чмерковский и его супруга (фото: instagram.com/maksimc)