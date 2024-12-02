Победительница "Холостяка" в нижнем белье похвасталась фигурой после двух беременностей
Победительница романтического реалити "Холостяк" с Максом Чмерковским, блогер Александра Шульгина, продемонстрировала свою фигуру после двух беременностей, а также рассказала, как ей удалось похудеть.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram 37-летней мамы двух дочерей.
Так, Александра опубликовала ролик, на котором в нижнем белье похвасталась стройным телом.
По словам молодой мамочки, по второму образованию она - диетолог. Именно с помощью правильного питания ей удалось привести свое тело в норму после рождения двоих детей.
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"Но! Если в твоей голове хаос, то даже питание не поможет. Поэтому важно соединить душу и тело", - посоветовала Саша.
В этом, призналась блогерша, ей помогают медитации.
Реакция юзеров
Пользователи сети засыпали звезду "Холостяка" комплиментами.
- Прекрасна фігура
- Яке тіло гарне
- Фігура просто космос
- Яка ти розумничка
Что известно о личной жизни Саши Шульгиной
Блогер уже много лет живет в США, куда она переехала вскоре после завершения проекта "Холостяк".
Там она познакомилась с будущим мужем, имя которого до сих пор не разгласила. Называет Шульгина возлюбленного "Суперменом".
Александра Шульгина с мужем (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
Александра говорит, что ее возлюбленный - не американец, ему 44 года. Когда мужу было 23, он переехал один в Америку. Он сам из Боливии, но у него 85% хорватской крови.
В январе 2022 года пара обручилась, но подробностей об их свадьбе до сих пор нет. Александра не публиковала никаких фото с церемонии, поэтому, вероятно, этого еще не произошло.
В том же году блогерша стала мамой впервые. В июле того же года она поделилась радостной новостью, опубликовав видео из роддома, на котором нежно держала свою дочь на руках и сияла от счастья.
Александра Шульгина со старшей дочерью (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)
В 2023-м Шульгина стала мамой во второй раз. У пары родилась еще одно доченька, которую они назвали Аспен, что в переводе означает "осина".
Александра Шульгина с мужем и детьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)