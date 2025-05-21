Победительница "Холостяка" Инна Белень "засветила" лицо нового бойфренда

Так, в Stories Белень показалась в объятиях загадочного мужчины. Правда, его лицо практически невозможно разглядеть из-за бейсболки.

Пара позировала перед зеркалом: новый бойфренд Инны нежно приобнял ее за талию, пока она делала селфи в зеркале.

К слову, пока что победительница "Холостяка" не рассекретила, с кем именно у нее завязались отношения и когда.

Инна Белень с новым возлюбленным (скриншот)

Что известно про Инну Белень

Белень - 29 лет, она родилась и выросла в Харькове. По образованию она переводчица с немецкого.

Девушка с ранних лет пошла работать. Затем переехала за границу, училась также в Германии и занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями.

Там же встретила мужчину, который впоследствии стал ее мужем. Этот брак продлился около 4 лет - пара разошлась из-за того, что Белень много времени уделяла работе и фактически обеспечивала мужа, который был на 4 года моложе ее.

После начала полномасштабной войны девушка вернулась в Украину и стала волонтерить. Также Инна неоднократно становилась донором крови, о чем рассказывает в своем Instagram и призывает делать других.

После окончания проекта "Холостяк" Инна Белень и Александр Терен недолго оставались в отношениях. Уже в феврале 2025 года они объявили, что расходятся. Перед этим пара публично поссорилась и выясняла отношения в сети.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Затем ее заподозрили в романе с известным певцом Вадимом Олейником, с которым она показалась на фото. Однако эти предположения ее фанатов не подтвердились.

В начале мая Белень показала первые фото с новым бойфрендом, которого она держит за руку. Кроме того, она поделилась трогательным посланием, который выглядел как обращение к любимому человеку.

Инна Белень закрутила новый роман (скриншот)