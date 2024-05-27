Соперники отказывались выходить с ним на ринг. Кто такой Игорь Вовчанчин, которого Александр Усик сыграет в кино

Парень, который любил драться: история успеха

Игорь Вовчанчин - это профессиональный кикбоксер и специалист по смешанным боевым искусствам. За свою карьеру он получил не одно чемпионское звание.

Спортсмен родом из села Феськи Харьковской области. Начав заниматься спортом еще со школьной парты, Игорь понимал, что свяжет свою жизнь именно с этой деятельностью. Ранее Игорь рассказывал, что много дрался в школе.

"В детстве я все время дрался. Ел - дрался, спал - дрался. Дрался дома, на улице, на уроках... Директор школы не раз таскал меня за уши - Вовчанчин, кричал он, что ты себе позволяешь?" - вспоминал Игорь.

Игорь Вовчанчин после завершения карьеры в своем спортклубе (фото: vovchanchyn.com/ru)

Так тренеры пригласили его на занятия по кикбоксингу, ведь у парня был хороший уровень физической подготовки. Первые успехи не заставили себя ждать: в 20 лет Вовчанчин стал чемпионом мира по кикбоксингу по версии IAKSA и чемпионом по кикбоксингу в СНГ.

Можно предположить, что большое преимущество Игоря другим спортсменам - это желание изучать новое. Однажды, когда его победил оппонент с навыками борьбы, Вовчанчин овладел ими также.

Уже на следующем чемпионате мира по смешанным боевым искусствам спортсмен одержал три победы. Кстати, одну из них - в спарринге с россиянином Сергеем Акиненом.

Четвертую победу на этом чемпионате Игорь не одержал, ведь потерпел поражение в поединке с другим россиянином Михаилом Илюхиным. Однако его победу не все считают однозначной из-за удушения, которое пытался сделать Илюхин. Дело в том, что оно сопровождалось давлением подбородка на глаз. И хотя этот факт не заметил рефери, его зафиксировали в статистиках и Вовчанчина, и Илюхина.

В январе 1996 года Игорь Вовчанчин принял участие в третьем турнире в своей карьере. За один день он победил сразу трех соперников: украинца Сергея Бондаровича, белорусов Романа Тикунова и Николая Яцука. Это была первая победа кикбоксера в профессиональном турнире по смешанным боевым искусствам.

Год больших побед

"Здесь важно все - нужно уметь боксировать и бороться, держать удар и просчитывать ходы противника. Но главное это твой дух, если ты сломался, лучше на ринг не выходить. А вообще, все как в жизни, ты просто должен выстоять", - рассказывал кикбоксер.

В 1996 году Игорь Вовчанчин одержал наибольшее количество побед в своей карьере. На одном из таких соревнований спортсмен стал в поединок с американскими бойцами, которые преобладали в весе и росте. Всех оппонентов Вовчанчин одолел, однако не получил призовых средств за турнир.

Во время турнира в 1997 году Игорь ломает правую руку. Однако уже через три месяца спортсмен возвращается на ринг. На Кубке России 1997 он автоматически прошел в финал, потому что соперники отказались выходить на ринг.

В дальнейшем на протяжении 1997 года Вовчанчин одерживает ряд побед, часть из которых нокаутом соперников.

Игорь Вовчанчин во время боев (скриншоты из видео)

"Трибуны встретили Игоря овациями такой силы, что, казалось, воздух на площадке можно резать ножом, такой плотности он стал. В таких условиях у Сергея не было шанса победить, однако стоит отдать должное этому бойцу (...) А Игорь... Спокойный контроль соперника, выверенные, хирургической точности, удары руками, коленями и ногами, контроль дистанции, мощные удары. На площадке был мастер, а зал наслаждался зрелищем", - так в спортивных журналах описывали бои с участием Игоря Вовчанчина.

Самые престижные соревнования в истории

11 октября 1998 года Вовчанчин дебютирует в Бойцовском чемпионате PRIDE. Это международная спортивная организация, занимающаяся подготовкой и проведением боев смешанного стиля в Японии. В свое время PRIDE была одной из самых крупных спортивных организаций азиатского региона.

Первым оппонентом Вовчанчин становится опытный кикбоксер и звезда восточных чемпионатов по боевым искусствам Гэри Гудридж. Догадались, за кем была победа? Да, Игорь получил ее техническим нокаутом на шестой минуте первого раунда.

Так началась регулярная карьера Вовчанчина в PRIDE. В частности, он выходил на ринге с Марком Керром - чемпионом США по вольной борьбе, трехкратным чемпионом мира по греплингу по версии ADCC, чемпионом мирового турнира по валетудо в тяжелой весовой категории.

Результаты боя с Кэрром аннулировали судьи. Причиной стали якобы запрещенные удары Волчанки. Бой засчитали как несостоявшийся.

Впоследствии бой состоялся снова, где украинец победил Керра.

После боя с Франциско Буэно в PRIDE президент другой международной организации по боевым искусствам наградил Игоря тысячей долларов за нокаут, потому что, по его словам, не видел подобных.

Сегодня Игорь Вовчанчин основал собственный спортивный клуб, где тренирует учащихся (фото: vovchanchyn.com/ru)

Завершение карьеры

В 2005 году Игорь Вовчанчин завершает спортивную карьеру в боевых искусствах. Этому служили несколько причин.

Во-первых, он проиграл чемпиону мира по дзюдо. Во-вторых, на одной из тренировок у Игоря произошел рецидив перелома правой руки. Ему нужно было делать операцию и проходить курс реабилитации.

Чем Игорь Вовчанчин занимается сегодня

Игорь Вовчанчин женат и воспитывает дочь. После спорта он ушел в бизнес, открыл собственный ресторан и охранную компанию в Харькове.

С началом полномасштабной войны Игорь основал свой благотворительный фонд для помощи Харьковской области и ВСУ, а также проводит благотворительные мастер-классы по ММА.

Бывший чемпион по боевым искусствам активно помогает ВСУ (фото: instagram.com/vovchanchin_igor)

О фильме "Разгромная машина"

Это спортивная драма, в которой участвует Александр Усик в роли Игоря Вовчанчина и Двейн Джонсон в роли Марка Керра.

Лента рассказывает историю бойца ММА Марка Кэрра. Поскольку Игорь Вовчанчин дважды выходил на ринг с Кэрром, режиссеры решили добавить этот фрагмент к сценарию.

Съемки уже стартовали, их планируют завершить 1 августа 2024 года. В актерский состав также вошли Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зои Косович.

Пока деталей по созданию фильма не сообщают.