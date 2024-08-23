"Победа вот-вот и будет": известная блогерша ответила, готова ли пойти на фронт

Блогерша Алина Шаманская, эксчеловек которой публично хвастался выездом за границу , рассказала, верит ли в скорую победу Украину и готова ли она мобилизоваться. По словам инфлюэнсерши, людям нужно сплотиться и верить в ВСУ.

Готова ли блогерша взять оружие в руки

"Во-первых, хочу сказать сначала. Я отказываюсь верить в то, что война не закончится в период моей жизни. Я абсолютно уверена и верю, и каждый украинец должен в это верить. Большая проблема, что мы уже частично перестали в это верить, что победа вот-вот и будет", – заявила Шаманская.

По словам блогерши, энергия и Вселенная работают так, что людям нужно продолжать верить в победу. Сейчас, считает Шаманская, украинцы стали терять единство.

Алина Шаманская (скриншот)

"Мы точно победим. Неизвестно когда, но в это верить надо. Готова ли я? Ну конечно, если придется и если я буду на тот момент жить в Украине", - уверяет блогерша.

Впрочем, она отметила, что воспитывает сына (его отец - Руслан Ханумак). Для этого Шаманская вывезла его за границу. Сейчас ребенок блогерши находится в США, а сам он живет на две страны.

"Здесь очень такая двоякая история. Потому что я готова, если бы у меня не было сына, я бы совершенно точно ни ногой из Украины, никуда бы не ушла, осталась бы жить здесь. Я готова работать в пресс-службе ВСУ, то, что я умею хорошо делать. Я готова работать на благо нашей страны, в военной сфере тоже", - рассказала Алина.

Что известно о бывшем Шаманской

Блогерша находилась в отношениях со звездой "Квартала" и комиком Русланом Ханумаком. 24 февраля 2022 года она, ее избранник и сын находились за границей. Шаманская уверяла, что до этого не знала о начале полномасштабной войны.

Затем Ханумак вернулся в Украину и попал в скандал. Из-за вечеринки с Алхим Шаманская публично объявила о разводе и заявила, что ее муж "терся гениталиями" с другими.

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

Сам Ханумак объяснил это все тем, что он и блогерша уже давно разорвали отношения и даже не живут вместе. А в июне этого года юморист заявил, что пересек границу и уже находится в США. Свой поступок Руслан аргументировал тем, что хочет быть с сыном.

Потом, когда Ханумака захейтили, он рассказал, как смог уехать из Украины. По словам шоумена, у него есть отсрочка. Сама же Шаманская отреагировала на поступок бывшего и сказала, что не имеет к этому никакого отношения.