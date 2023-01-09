"Терся гениталиями" с другой: Алина Шаманская заявила о разводе с Ханумаком

Украинская блогерша и ведущая Алина Шаманская рассказала, что разводятся со звездой "Квартала 95" Русланом Ханумаком. Последней каплей в их отношениях стало фото, где актер "трется гениталиями" с другой блогершей.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram .

Что известно о разводе

До 24 февраля Руслан Ханумак выехал в США и до декабря отсиживался там. На 11 месяц войны он таки вернулся в Украину, чтобы развестись.

Как выяснилось, на Рождество он был в гостях у блогерши Анны Алхим и повеселился так, что довел жену Алину Шаманскую.

В сети появилось фото, где Руслан Ханумак и Анна Алхим "трутся гениталиями". В комментариях пользователи посмеивались над женой комика. Однако она попросила мужа поставить подписчиков на место, но тот посоветовал "забить" на хейт.

Руслан Ханумак с Анной Алхим (instagram.com/shamankaa)

Поэтому блогерша решила публично себя защитить и рассказала, что разводится с Русланом.

"Когда тебя публично унижают и насмехаются под фото, где изображен твой мужчина, который трется гениталиями с другой блогершей у нее дома на Рождество. И ты просишь заступиться, а тебе отвечают: "Мы выше этого". Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: "Значит это не твой муж". Да, это не мой муж", - написала Алина.

Она заявила, что разводится с Ханумаком не из-за данной ситуации, а "это просто феерическая последняя точка".

Алина Шаманская с Русланом Ханумаком (instagram.com/shamankaa)

Также Шаманская добавила, что жалеть ее не нужно, потому что после развода она обязательно будет счастлива.

"Подробности не ждите. У меня высокий уровень ответственности перед своим сыном, у меня есть человеческие ценности и уважение к той семье, которая у меня была. До последнего не хотела выносить ни крошки личного сюда, но выбор сделан за меня", - написала Алина Шаманская.

Сам Руслан Ханумак рассказал, что они с женой еще год назад разошлись и не живут вместе. Также он отметил, что сейчас из-за заявлений Алины в соцсетях ему и его родным желают смерти.