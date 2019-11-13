Перелом руки зі зміщенням: у Києві маршрутник травмував пасажирку

У Києві пасажирка маршрутки зламала руку через водія (Фото: колаж РБК-Україна)

Син постраждалої шукає свідків інциденту в маршрутному автобусі

У Києві з вини маршрутчика пасажирка зламала руку - водій автобуса не дочекався виходу всіх людей з транспорту та рушив, закривши двері. В результаті жінка впала на дорогу і отримала травму. Про інцидент розповів син постраждалої, передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Жінка їхала в маршрутці №211, яка курсує між ДВРЗ на Лівому березі до площі Деміївської на Правому. Подія сталася 12 листопада на зупинці на вулиці Гродненській близько четвертої дня.

"Мама виходила з маршрутки. Не встигла вийти, як водій почав рух і закриття дверей. Відповідно, моя мама впала і як підсумок перелом руки зі зміщенням", - розповів син постраждалої.

У Києві пасажирка маршрутки зламала руку через водія (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також він хоче знайти свідків інциденту та звернувся до користувачів мережі з проханням поширити повідомлення, щоб вони відгукнулися.

Пост викликав бурхливу реакцію і масу коментарів, в яких юзери висловлюють своє обуреннячерез таке ставлення водіїв маршруток до пасажирів та наводять схожі історії.

Теж могла б і побувати в такій ситуації... На милицях виходила з 69 автобуса, не встигла нормально ступити на землю, як він вже рушив, закриваючи на ходу двері. Відбулася переляком...

Сама була в такій ситуації. Слава Богу, що нічого не зламала. Маршрутники часто таке творять...

Так,... В цьому райончику зі свідками важко, навіть якщо їх було чоловік 20...

Якнайшвидшого одужання мамі! Водії вкрай знахабніли. 239 маршрутка кілька тижнів тому. Кінцева на Шулявці, роблю крок, щоб зайти в припарковане авто, яке до того стояло на місці з відкритими дверима (добре, що взялася за поручень), як воно починає рух. На моє зауваження, що за справи, водій мовчить. А кондуктор відповідає - чого ви заскакує на ходу. Під кінець розмови мені було заявлено, що треба думати про своє здоров'я, тому що водію нічого не буде, а я можу отримати проблеми.

Я вже не вперше чую про такий випадок. Просто жах. Знайти і покарати!

Рука це ще не страшно. Моя знайома зламала шийку стегна. Операція та відновлення обійшлося у 4 тисячі доларів.

У Києві пасажирка маршрутки зламала руку через водія (Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ)