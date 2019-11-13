Перелом руки зі зміщенням: у Києві маршрутник травмував пасажирку

Син постраждалої шукає свідків інциденту в маршрутному автобусі
У Києві з вини маршрутчика пасажирка зламала руку - водій автобуса не дочекався виходу всіх людей з транспорту та рушив, закривши двері. В результаті жінка впала на дорогу і отримала травму. Про інцидент розповів син постраждалої, передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.
Жінка їхала в маршрутці №211, яка курсує між ДВРЗ на Лівому березі до площі Деміївської на Правому. Подія сталася 12 листопада на зупинці на вулиці Гродненській близько четвертої дня.
"Мама виходила з маршрутки. Не встигла вийти, як водій почав рух і закриття дверей. Відповідно, моя мама впала і як підсумок перелом руки зі зміщенням", - розповів син постраждалої.
У Києві пасажирка маршрутки зламала руку через водія (Фото: facebook.com/KyivOperativ)
Також він хоче знайти свідків інциденту та звернувся до користувачів мережі з проханням поширити повідомлення, щоб вони відгукнулися.
Пост викликав бурхливу реакцію і масу коментарів, в яких юзери висловлюють своє обуреннячерез таке ставлення водіїв маршруток до пасажирів та наводять схожі історії.
У Києві пасажирка маршрутки зламала руку через водія (Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ)