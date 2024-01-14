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НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей

Украина, Воскресенье 14 января 2024 09:01
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НБУ определился с датой введения в Украине мгновенных платежей Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк работает над введением в Украине мгновенных платежей на основе СЭП НБУ, которые должны стать основой для будущей трансформации платежной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

Как отметил Пышный, эту работу планируется "завершить к концу I квартала 2025 года".

По данным пресс-службы НБУ, сейчас идет работа над составляющими внедрения мгновенных платежей, вопросами регулирования и технологической реализацией.

Мгновенные платежи

Напомним, директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин заявил, что переход на новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) ускорил перевод денег.

Уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа.

"А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы - деньги будут засчитываться на счет получателя за 10 секунд (цель - 2 секунды)", = сказал он.

Новая система СЭП

Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) заработало с 1 апреля 2023 года. Система работает на базе международного стандарта ISO 20022 и доступна для проведения межбанковских платежей 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Благодаря стандарту ISO 20022, появилась возможность унификации платежных сообщений, создания единых правил их заполнения и обработки, расширения реквизитного состава дополнительными полями и структурированной информацией. Это будет способствовать еще большей автоматизации и ускорению обработки платежных операций, повышению уровня обслуживания участников СЭП и их клиентов.

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Национальный банк Украины
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