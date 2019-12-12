Не переходьте за посиланням: ПриватБанк попередив про нову схему "розвода"

ПриватБанк попередив українців про нову схему, до якої вдаються шахраї з метою обману довірливих українців. Про це фінустанова повідомила на своїй офіційній сторінці в Facebook.

За словами представників банку, під час онлайн шопінгу шахраї можуть пропонувати перейти покупцям за ненадійним посилання. Нібито, це необхідно для здійснення "безпечної покупки". В результаті українці залишаються і без грошей, і без товару.

"Не переходьте за посиланнями, які надсилає продавець. Насправді, на онлайн майданчиках система безпеки налаштована таким чином, що продавець отримує гроші після того, як ви отримуєте товар, а не навпаки", - йдеться в попереджувальному повідомленні ПриватБанку.

Крім того, у банку рекомендують користуватися інструкціями та здійснювати покупки тільки на офіційних майданчиках.

ПриватБанк попередив про нову аферу (скрін: facebook.com/privatbank)

Варто зазначити, що шахраї, як правило, активізуються в передсвятковий сезон, коли українці роблять багато покупок. Бажання купити подарунок дитині "від Діда Мороза" може боляче вдарити по гаманцю і передсвятковому настрою.

Раніше повідомлялося, що в Україні почали масово зламувати Instagram-акаунти з допомогою фейкового сервісу.